Finisce la favola della Lardini Filottrano che per sei anni ha giocato in serie A e nelle ultime tre stagioni si è confrontata con le squadre e le giocatrici migliori del mondo in massima divisione

Clamoroso colpo di scena nel volley femminile con l’accordo tra Lardini Volley Filottrano e CBF Balducci Helvia Recina Macerata che salta per problemi di budget. Annunciato e dato ormai per certo, alla resa dei conti, almeno per quest’anno, ognuno andrà per la sua strada con la società maceratese che proseguirà in serie A2 e la Lardini Filottrano che ripartirà probabilmente dalla serie B2 dopo sei anni di serie A.

Alza bandiera bianca, quindi, la società filottranese che prosegue l’attività ma è costretta al passo indietro dopo tanti tentennamenti e tempi troppo dilatati rispetto al previsto.

I ritardi si sono riflessi anche sul mercato della squadra e sul budget che la società del presidente Paolella avrà a disposizione e che al momento risulta inferiore a quello dell’anno scorso.

Nessuna rottura tra i vertici ma è chiaro che questo passo indietro non giova a nessuno, in primis alla pallavolo femminile marchigiana che, dopo aver salutato l’approdo in A2 della società di Vallefoglia, continua ad avere l’Helvia Recina ma di certo meno ambiziosa di quello che sembrava alla luce del progetto annunciato il 22 maggio, che andava sotto il nome di CBF Balducci Lardini Macerata.

In casa Filottrano le colpe sono ascrivibili alla «complicata congiuntura economica». «Le difficoltà acuitesi nelle ultime settimane nel reperire risorse, non consentono in questo momento al Club filottranese un’equa partecipazione e sviluppo di un progetto sportivo».

Dopo sei anni di serie A probabile uno scenario di serie B2, magari acquisendo il titolo sportivo dalla Pieralisi Jesi che salirà in B1, ma pur sempre un ridimensionamento che sa di epilogo di una favola sportiva. Filottrano sarà l’unica delle squadre della vecchia A1 della stagione 19/20 a non ripresentarsi ai blocchi di partenza.

«La storia quasi cinquantennale del Club non finisce comunque qui – sono le parole della società – e da domani si inizierà a lavorare per disegnare il futuro, con l’identica passione e la stessa serietà che hanno contrassegnato l’esaltante e coinvolgente percorso della Lardini Volley Filottrano».