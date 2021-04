Straordinaria la squadra di Paniconi con 6 punti in 4 giorni conquistati contro Mondovì e Pinerolo. Poca gloria per la Megabox Valefoglia in casa della capolista Roma, seconda sconfitta consecutiva

PINEROLO – Il Piemonte è terra di conquista per la CBF Balducci Macerata che, dopo aver espugnato domenica il campo di Mondovì, ha bissato a distanza di 72 ore vincendo sempre 1-3 anche a Pinerolo. Con 6 punti in 4 giorni in due trasferte temutissime, la squadra blinda la qualificazione ai playoff e stacca Pinerolo nella lotta al 4 ° posto.

Parte fortissimo la Cbf Balducci col servizio di Lipska che porta la squadra ospite sullo 0-4. Pinerolo che non può concedersi distrazioni dopo la sconfitta di domenica, si mette in strada. Sul servizio di Peretti, Macerata trova altri due break (6-11) che danno il massimo vantaggio ospite e le padrone di casa che hanno già speso i due timeout. Con l’acqua alla gola le piemontesi reagiscono con Zago e Akrari ed è Paniconi a dover fermare il gioco (10-11) a conferma delle qualità e dell’equilibrio delle due squadre. A quota 14 torna la parità e la Cbf strappa di nuovo (14-17). Nessuno molla e Macerata si presenta a quota 20 davanti. Mancini piazza un prezioso ace per il 18-22. Lipska è protagonista. Chiude 19-25 con l’errore di Bussoli.

Alla ripartenza si va in equilibrio ma il primo allungo è delle locali (8-5). Peretti si affida con continuità alla sua polacca. Il set non sembra voler trovare un padrone. Renieri mette out e sul 16-12 Paniconi ferma il gioco. La forbice si allarga (20-13), massimo vantaggio. Entrano Pirro, Galletti e Rita per Renieri, Peretti e Martinelli. La Balducci annulla un set point ma sul secondo il parziale si chiude 25-18 firmato Bussoli.

Parte bene Pinerolo anche nel set successivo mentre Paniconi conferma Rita in campo per Martinelli. Sul 9-6 Paniconi ferma il gioco cercando soluzioni in attacco alternative. Macerata torna a -2 (13-11) pareggia a quota 14 e sorpassa trovando un vantaggio che mancava da un set e mezzo (14-15) allungando fino a 14-21 con un break di 0-9 sul servizio di Mancini. Pinerolo cambia gran parte del sestetto. Fuori Zago, Boldini e Bussoli. Chiude Pirro 15-25.

Parte bene l’Eurospin che vola 4-1 dimostrando di aver smaltito la delusione. Sul 10-6 Paniconi ferma tutto. Macerata non molla e rientra sul 21-21 e va al sorpasso con un break di 0-4. La CBF guadagna due match point. Chiude Lipska 23-25.

Sabato alle 18 le ragazze di Paniconi attendono la visita della Green Warriors Sassuolo ma stasera è festa grande.

Seconda sconfitta esterna consecutiva per la Megabox Vallefoglia che perde 3-0 in casa della capolista Acqua e Sapone Roma ora in fuga con 5 punti di vantaggio su Mondovì, 59 contro 54. Domenica alle 17 si replica al PalaDionigi di Montecchio per la 4’ giornata di ritorno della Pool Promozione. La Megabox, penalizzata dalle assenze anche se Dapic e Bertaiola si sono riviste almeno in panchina, resta a 47 punti sopravanzata temporaneamente dalla CBF Balducci Macerata che ha giocato due partite in più delle biancoverdi.

Ecco il tabellino:

ACQUA&SAPONE ROMA–MEGABOX VALLEFOGLIA 3-0

ACQUA&SAPONE: Arciprete 6, Rebora 7, Decortes 13, Papa 6, Cogliandro 13, Guiducci 2; Spirito (L), Diop 6, Purashaj, Adelusi 1, Consoli 1. N.e. Giugovaz, Finizio. All. Cristofani.

MEGABOX: Balboni 1, Bacchi 12, Colzi 4, Costagli 1, Pamio 17, Kramer 7; Bresciani (L), Durante 1, Ricci, Stafoggia 2. N.e. Bertaiola, Dapic. All. Bonafede.

ARBITRI: Toni e Merli.

PARZIALI: 27-25 (25’), 25-17 (22‘), 25-20 (26‘).