MONTECCHIO M. (VI) – Pronostico rispettato ma quanta fatica per battere il fanalino di coda Montecchio. La CBF Balducci Macerata fa festa, centrando l’obiettivo della salvezza e della contemporanea qualificazione alla Poule Promozione con una giornata di anticipo ma non è stata una passeggiata.

La formazione veneta, ultima in classifica con 3 punti, ha opposto una resistenza molto più strenua rispetto a quella dell’andata e le arancionere hanno prevalso solo nei finali di set beneficiando in attacco del duo Lipska-Renieri e di un buon 38% di squadra che conferma la qualità della batteria di attaccanti di Paniconi che hanno colpi nelle mani ma anche una gestione tattica da squadra matura.

L’incontro è stato tirato in tutti i set, chiusi nei punti finali. Nel 1’ st il break decisivo che porta la Balducci in fuga sul 20-23 è firmato Renieri per il 22-25 firmato Lipska alla quale il riposo della scorsa settimana ha fatto bene. Nel 2’ set Macerata prende vantaggio 19-24, facendosi annullare 4 set point e chiudendo 23-25 con la firma di Renieri. Il 3’ set è lotta punto a punto con Montecchio che stavolta sciupa 4 set point riuscendo a ribaltare il set e chiudendo col muro di Pomili (27-29)che fa esplodere la festa in casa CBF Balducci.

Ora si attende di capire quando il match interno contro Soverato potrà essere calendarizzato quindi potrà partire la Poule Promozione. Le calabresi oltre che a Macerata devo andare a Cutrofiano e ospitare Montecchio. Ma la certezza è che la Balducci c’è!

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 0-3

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Battista 7, Bartolini 10, Scacchetti 3, Cagnin 13, Bovo 9, Covino 9, Monaco (L), Canton, Rosso. Non entrate: Mangani, Brandi, Bastianello, Imperiali (L). All. Simone.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Lipska 23, Rita 5, Renieri 19, Pomili 9, Mancini 4, Galletti 7, Bisconti (L), Giubilato. Non entrate: Sopranzetti (L), Maruotti, Usberti, Peretti, Martinelli, Pirro. All. Paniconi.

ARBITRI: Piubelli, Traversa.

PARZIALI: 22-25 (25’), 23-25 (27’), 27-29(31’).

NOTE: Sorelle Ramonda Ipag 2 errori in battuta, 1 ace, 8 muri vincenti, 62% ricezione positiva (24% perfetta), 33% in attacco; CBF Balducci, 4 errori in battuta, 8 aces, 8 muri vincenti, 53% ricezione positiva (25% perfetta), 38% in attacco.