Volley femminile, Clementina 2020 verso il completamento del roster

Appresi i nomi delle avversarie nel prossimo campionato di serie B1, compresi i derby con Jesi e Filottrano, la Clementina 2020 continua a sfogliare la margherita del suo roster.

Per presentare tre ulteriori nuovi ingaggi, per la società di volley femminile di Castelbellino e Moie di Maiolati Spontini stavolta niente video via social, anche se il trio che sarà agli ordini di coach Luca Secchi è di buonissimo livello.

Il nome “pesante” è quello del libero Eleonora Bruno, atleta d’esperienza e di grande livello, classe ’94, toscana di Pontedera, torna nelle Marche dopo l’esperienza ad Urbino da giovanissima, per poi girare molto e fare esperienza, ottenendo la promozione in A1 con Perugia. In B1 è quasi un lusso che metterà ordine e qualità in un reparto nevralgico come quello della 2’ linea. È reduce da 8 stagioni di serie A consecutive dopo essere uscita dal Club Italia.

«Sono qui perché vivo il presente e voglio essere utile nel percorso di questa nuova società e riuscire in questa nuova esperienza. È una sfida che mi intriga molto. Le prime impressioni sono positive, con un allenatore competente che darà valore ai nostri talenti» ha detto la giocatrice toscana reduce da due stagioni a Perugia.

Era sulla sponda di Moie e resta anche nella Clementina 2020 Valentina Fedeli, schiacciatrice di Loreto che dice di essere rimasta qui perché «mi sono trovata benissimo l’ultima stagione e il nuovo progetto mi piace molto». Classe ‘93, dovrà sgomitare per trovare una maglia da titolare.

Con le stesse motivazioni ed ambizioni arriva anche la conferma di Giulia Cardoni, centrale di Agugliano, classe 2000. Anch’essa ha fatto esperienza per poi approdare alla Termoforgia Castelbellino, l’anno scorso.

Cardoni dovrà vincere la concorrenza di Fucka e Cerini. Restare è stato un atto di apprezzamento per quanto vissuto l’anno scorso. «Ho deciso di rimanere perché mi sono trovata molto bene, sia con la società, che con le compagne e il pubblico. Ho parlato con il nuovo allenatore, di cui ho sentito un gran bene, e mi ha messo molta tranquillità, fondamentale per affrontare una stagione che si prospetta molto intensa. Il gruppo è ottimo e le prospettive per fare bene ci sono tutte».

Al momento il roster della Clementina 2020 è composto da:

Palleggiatrici: Gatto e Leonardi;

Libero: Bruno e Zannini;

Centrali: Cardoni, Fucka e Cerini;

Schiacciatrici: Fastellini e Fedeli.