RIMINI – La gioia, le lacrime, la festa, i coriandoli, le medaglie e soprattutto la Coppa. Ecco gli ingredienti di un post partita da sogno per la CBF Balducci HR Macerata che ha dominato la finale vincendo 3-0 contro la LPM Bam Mondovì.

La squadra di Paniconi ha faticato solo nell’avvio del primo set nel quale le piemontesi sono partite meglio poi la CBF Balducci ha preso il sopravvento in tutti i fondamentali vincendo con pieno merito e giocando una partita fantastica a muro soprattutto e in difesa e poi col solito cinismo in attacco.

La Coppa Italia di serie A2 torna nelle Marche dopo quella vinta dalla Lardini Filottrano nel 2017 nella finale tutta marchigiana contro la Mycicero Pesaro.

Per la CBF Balducci Macerata è vittoria consecutiva numore 11.

In avvio Macerata si schiera con Peretti in regia, Renieri opposta, Pomili e Lipska schiacciatrici, Martinelli, mvp del match e Mancini centrali, Bisconti libero mentre per Mondovì, c’è Scola in regia, l’ex Taborelli opposto, Molinaro e Mazzon al centro, Tanase, e Hardeman schiacciatrici. Libero De Nardi. Parte meglio la squadra piemontese che sale 15-11 ma la CBF c’è. Lipska regala la nuova parità a quota 18. Mondovì è ancora avanti 23-21 ma Macerata piazza un parziale di 4-0 per il 25-23.

Il secondo set parte 1-0 per la CBF Balducci per il cartellino rosso alla panchina piemontese. Macerata fa corsa di testa con Martinelli dominante a muro 17-12 e chiude 25-20 con l’attacco di Lipska.

Alla ripartenza Paniconi inserisce Maruotti per Pomili (3-5). Lipska firma la parità a quota 8 e Macerata va in fuga. La CBF Si tiene davanti col muro (20-18). Il servizio in rete di Tanase regala un match point che Lipska chiude col mani out 25-23 e fa partire la festa.

Mercoledì (17 marzo) si replica in campionato a Macerata alle 17 con i 3 punti in palio che, seppur importanti non possono valere una Coppa Italia.

Ecco il tabellino:

CBF BALDUCCI HR MACERATA – LPM BAM MONDOVI 3-0

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 9, Martinelli 7, Sopranzetti (L2), Giubilato, Renieri 11, Pirro, Lipska 16, Peretti 1, Mancini 8, Maruotti 1, Rita, Galletti, Bisconti (L1). All. Paniconi

LPM BAM MONDOVI: Taborelli 10, Scola 1, Midriano, Bonifacio, Mazzon 6, De Nardi (L), Hardeman 12, Bordignon, Molinaro 9, Tanase 11, Mandrile, Serafini. All. Delmati

Arbitri: Jacobacci e Scotti

Risultato: 25-23 (28’); 25-20; (22’); 25-23 (29’)

Note: Macerata: bv 2 bs 11 muri 14; Mondovì: bv 4 bs 11 muri 8. Mvp Melissa Martinelli