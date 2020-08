Volley, il ds Babbi a tutto campo sulla nuova Megabox Vallefoglia

Tocca a Piero Babbi, direttore sportivo della Megabox Vallefoglia, fare il punto sulle prime tre settimane di lavoro della squadra costruita in sinergia con lo staff tecnico diretto da coach Fabio Bonafede.

«La preparazione sta procedendo bene, siamo soddisfatti di quello che le ragazze stanno mostrando in campo, c’è massimo impegno e il gruppo è affiatato – dice Babbi -. Quello che ci manca, ma è un problema comune, è il non poter fare amichevoli con altre squadre a causa delle restrizioni che i protocolli del post-Covid-19 impongono a tutti noi».

Il protocollo federale è in aggiornamento e quindi c’è margine per rendere più allenanti le sedute di allenamento.

A Vallefoglia attendono ancora la propria straniera, la centrale americana Kramer ma anche Conegliano attende ancora Kimberly Hill. Viaggiare dagli Stati Uniti non è evidentemente agevole in questo momento.

«La società ha attivato tutte le procedure burocratiche secondo le regole previste da Coni, Fipav e Questura di Pesaro, ora siamo in attesa che la ragazza possa completare il restante iter per poter prendere il volo ed atterrare in Italia. Per fortuna abbiamo ancora tempo», spiega Babbi.

In casa Megabox, come nella tradizione della pallavolo femminile pesarese, il rapporto coi tifosi è molto stretto mentre per ora la squadra non ha potuto sentire tutto il calore dei propri supporter e, salvo allentamenti nel protocollo, non potranno esserci più di 200 spettatori al palazzetto quando scatterà il campionato nel weekend del 26-27 settembre.

Aldilà della centrale a stelle e strisce, la società che ha acquisito il titolo di serie A2, continua a sondare il mercato per completare il suo organico. C’è ancora un posto e l’intento è occuparlo con un attaccante che abbia punti nelle mani.

Intanto la Lega Volley Femminile giovedì 13 agosto pubblicherà il calendario del campionato di serie A1 che scatterà il 19-20 settembre mentre il calendario di serie A2 è previsto per la prossima settimana sempre in attesa di capire se da 19 le formazioni diverranno 20 col ripescaggio di una squadra che prenda il posto di Trento ammessa in serie A1.

La stagione di volley femminile inizierà già alla fine del mese di agosto, con il primo turno della Supercoppa Italiana, la cui Final Four è in agenda per il 5-6 settembre a Vicenza, nella bellissima cornice di Piazza dei Signori. Veneto dunque in vetrina anche per il volley in rosa considerando che la Supercoppa maschile si giocherà a Verona.