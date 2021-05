Volley, Derby Ancona-Macerata in B Maschile

Passa il turno anche Volley Potentino. Bene in gara 1 la Clementina2020. Sconfitta per la Pieralisi Jesi. DeMitri lanciatissima in B2. Si gioca già mercoledì poi nel weekend i verdetti.

JESI – Prosegue la corsa playoff per le formazioni di serie B maschile e femminile. Chiudono la stagione la Montesi Pesaro in B Maschile e la Bcc Fano e la CentroDiesel Pagliare in B2 Femminile. Volley Potentino, dopo aver vinto a Pesaro, ha bissato il successo imponendosi 3-0 al Palaprincipi. Il successo esterno della Paoloni Macerata ha semplificato il ritorno per i ragazzi di coach Giganti che si sono imposti 3-0 al cospetto della Edottorossi Foligno. La Bontempi Ancona, invece,dopo il successo per 3-1 di gara 1 tra le mura amiche, ha vinto anche in trasferta a Città di Castello imponendosi 3-0.

Il prossimo turno prevede il derby tra Bontempi Ancona e Paoloni Macerata. Gara 1 giovedì 20 maggio alle 20.30 mentre Volley Potentino ha l’ostacolo umbro San Giustino mercoledì ma alle 20 ospita San Giustino che ha eliminato Alba Adriatica. Il ritorno si gioca domenica alle 17. Sono più indietro invece i playoff della serie B1 Femminile.

La Pieralisi Jesi ha perso in gara 1 nettamente in casa con le abruzzesi della Tenaglia Altino date tra le favorite in questa post season. La Battistelli Termoforgia Clementina ha altrettanto dominato in trasferta sul campo di Cisterna di Latina. Il ritorno per le marchigiane si giocherà sabato 22 maggio alle 18. In B2 femminile Pagliare non ha potuto nulla contro Forlì che ha bissato il successo ottenuto anche in casa eliminando le ragazze del Centrodiesel. Il derby tra Bcc Fano e DeMitri P. S. Giorgio ha confermato le qualità della DeMitri che si è imposta anche al ritorno anche se al tiebreak.

Impresa della Corplast Corridonia che ha vinto in trasferta sul campo della Tekno Pescara proseguendo la corsa. Mercoledì 19 alle 21 la Corplast ospita Forlì mentre la Volley Angels sarà in trasferta alle 20 in Umbria a Trestina.