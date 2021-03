Volley, la Cucine Lube riflette sul nuovo corso

CIVITANOVA M. – L’approdo della Cucine Lube Civitanova alle Semifinali dei Play Off Scudetto contro l’Itas Trentino è arrivato grazie a due match giocati con grande intensità, grande determinazione e la necessaria cattiveria agonistica. La squadra ha saputo superare le difficoltà tecniche poste dall’avversario e quelle presentate dalla contingenza che ha privato i cucinieri di due big come De Cecco e Leal.

Battere Modena, soprattutto senza due titolari ha significato dare prova di solidità, completezza della rosa e di un atteggiamento ideale per le sfide da dentro o fuori.

Curioso poi che il Covid abbia tolto dal match uno dei protagonisti dato in partenza per l’altra squadra cioè Leal che dovrebbe approdare nello storico club emiliano.

Coach Blengini ha puntato anche su un veterano che si è fatto trovare pronto, Jiri Kovar. Lo schiacciatore classe ’89 ha risposto presente all’appello restituendo serenità in campo al suo ingresso in Gara 1 e ripetendosi dall’inizio con una prova degna di nota nel secondo match a Modena. Ora l’atleta invita i compagni ad alzare ulteriormente il livello in vista delle sfide clou.

«Sono contento di aver dato il mio contributo in questi due match – ha detto Kovar – ma le imprese con Modena sono frutto di prestazioni corali, due vittorie di squadra. Le assenze pesano nell’economia delle gare, ma noi siamo la Lube e l’organico è validissimo, chi fa panchina qui giocherebbe titolare in altri team. Di sicuro non è stata facile la vigilia dei quarti, ma ci siamo compattati come fanno tutte le grandi squadre in queste circostanze. Penso che ognuno abbia motivazioni personali in vista degli impegni importanti. Per essere sul pezzo dopo tanti anni di volley giocato servono anche predisposizione e fortuna. Io mi sono sottoposto a cinque interventi alle ginocchia e sono ancora in campo. In una stagione così complessa sapevamo che, nonostante gli accorgimenti, prima o poi avremmo avuto a che fare con il Covid-19, ma siamo in Semifinale e va bene così. Abbiamo davanti dei giorni preziosi per allenarci e recuperare gli indisponibili, poi ce la vedremo con Trento, una squadra ostica e completa. Per raggiungere la Finale dovremo fare di più in campo rispetto al gioco espresso nei Quarti».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il libero Fabio Balaso: «Siamo stati bravi a fare di necessità virtù. Nonostante le assenze ormai note, ci siamo allenati con impegno. Mancavano atleti importanti, ma in panchina ci sono compagni altrettanto bravi. In Gara 1 abbiamo avuto la meglio con il servizio, in Gara 2 anche il potenziale in attacco ha inciso moltissimo. Ora ci riposiamo poi ce la vedremo con Trento per un’altra grande serie. Dovremo essere ancor più bravi perché, come Modena, i gialloblù non mollano mai e vantano individualità di rilievo».

Se la semifinale già stabilità è Cucine Lube – Itas Trentino, dall’altra parte del tabellone si sfidano in Gara 3 Quarti di Finale entrambe in diretta su RaiSport dalle ore 18.

Sabato 20 marzo: Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Domenica 21 marzo: Sir Safety Conad Perugia – Allianz Milano



Le vincenti saranno protagoniste della finale nella parte bassa del tabellone.

Intanto nell’andata della semifinale di Champions League, la stessa Itas Trentino ha battuto Perugia 3-0 mentre i polacchi dello Zaksa, giustizieri della Cucine Lube ai quarti, hanno vinto a Kazan al tiebreak.