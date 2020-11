Volley, la Cucine Lube prosegue il momento magico

Anche a Modena la squadra di De Giorgi si è dimostrata forte e matura aggiudicandosi altri 3 punti che la pongono in testa alla SuperLega. Domenica il testacoda contro Cisterna in diretta su RaiSport

CIVITANOVA MARCHE – Quando si gioca a Modena contro una squadra dalla storia incredibile vincere 3-0 non solo non è scontato ma, aldilà delle assenze della LeoShoes, resta un risultato di altissimo profilo.

Per la squadra di De Giorgi si è trattato con il successo numero 8 in campionato che ha coinciso anche con il sorpasso in classifica a spese di Perugia che non ha potuto disputare il suo incontro in trasferta a Milano.

Nel dopogara grande soddisfazione nel clan Lube per i 3 punti conquistati e un pizzico di rammarico per averlo dovuto fare senza la presenza del pubblico.

Per il capitano Osmany Juantorena, «vincere al Pala Panini non è mai facile e questa vittoria è una bella dimostrazione di forza da parte della nostra squadra, soprattutto nelle rimonte piazzate nel primo e nel terzo set. Siamo stati bravi, non abbiamo mai mollato, e questi complimenti valgono per tutti i membri della rosa, dato che oggi anche chi è entrato dalla panchina ha dimostrato di essere all’altezza. Naturalmente possiamo ancora crescere tanto, i margini ci sono, lo sappiamo bene tutti quanti, e lavoreremo molto sodo in palestra per migliorarci ogni giorno di più». Chiaro il riferimento agli ingressi di Marchisio, Hadrava e Falaschi.

Proprio Andrea Marchisio che non indossa la maglia da libero nell’attesa che Kovar torni completamente a disposizione, ha rimarcato che «abbiamo messo di nuovo in evidenza il nostro carattere, riuscendo con un’altra rimonta, a portare a casa un risultato molto importante. Giocare al Pala Panini regala sempre grandi motivazioni, da una parte perché è un impianto pieno di storia, e dall’altro perché ci vieni ad affrontare una squadra molto forte.

Lo schiacciatore Yoandy Leal ha sottolineato l’inizio contratto «forse perché dobbiamo ancora abituarci a giocare senza pubblico ma per fortuna poi con la battuta siamo riusciti a sistemare tutti. Stiamo andando bene, i tre punti conquistati qui a Modena valgono davvero tanto, ora sarà fondamentale riuscire a continuare sulla strada intrapresa».

Intanto per il prossimo turno cambia la programmazione televisiva con il via libera alle telecamere Rai per il confronto testa-coda dell’Eurosuole Forum. Domenica 8 novembre alle ore 18, infatti, la Cucine Lube Civitanova e Top Volley Cisterna saranno le protagoniste della diretta Rai Sport e del live streaming su raiplay.it.

Reduci dal successo con il massimo scarto al PalaPanini e forti della leadership in classifica, gli uomini di Fefè De Giorgi inseguiranno l’en plein di nove vittorie in Regular Season.