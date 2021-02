Volley, la Cucine Lube a caccia del primato in SuperLega

Dopo il successo dei cucinieri nella finale di Coppa Italia, Civitanova e Perugia scendono ancora in campo alle 18, stavolta all’Eurosuole Forum con diretta su RaiSport. In palio il primo posto in SuperLega

CIVITANOVA MARCHE – Nemmeno il tempo di godersi il trionfo in Coppa Italia che per la Cucine Lube è già vigilia di campionato e non una partita qualsiasi.

A distanza di 72 ore i campioni d’Italia si ritroveranno nuovamente di fronte la Sir Safety Perugia, attuale capolista, battuta domenica nella finale di Casalecchio di Reno.

L’incontro è valido per la decima di ritorno della SuperLega, match molto importante in ottica classifica per chiudere il gap in ottica primo posto.

Le due squadre sono divise da 3 punti, 52 degli umbri contro i 49 dei marchigiani in un torneo nel quale le squadre di vertice hanno giocato tutte 20 partite.

Si gioca alle 18 con diretta su RaiSport, dirigono Florian e Zanussi. Il match è assolutamente determinante per definire poi la griglia dei playoff. Manca solo un turno alla fine della regular season che si giocherà nel weekend con la Cucine Lube che giocherà in trasferta a Vibo Valentia in anticipo sabato alle 14.45 e Perugia che ospiterà Monza alle 18.

Kamil Rychlicki, opposto Cucine Lube Civitanova, presenta così il match: «Sono felice per aver alzato al cielo la seconda Coppa Italia consecutiva. La soddisfazione per la mia prova, ma anche per la performance dei compagni, è grande. Scendo in campo con una mentalità vincente e non posso essere sorpreso se vinco. Perugia è una grande squadra e verrà a Civitanova arrabbiata, si vorrà subito rifare per scongiurare l’aggancio in classifica. Sarà un match più duro. Con le vittorie negli scontri diretti in Champions, Campionato e Coppa Italia abbiamo dimostrato di variare di più il gioco in attacco rispetto alla Sir, ma non va dimenticato che in Supercoppa il club umbro ci ha sconfitto. Servirà la massima concentrazione».

Sempre mercoledì ma alle 20.30, in serie A3 maschile Girone Bianco, si gioca il recupero del derby tra Vigilar Fano e MedStore Macerata.