Volley, la Cucine Lube all’esame di Piacenza nel turno infrasettimanale

Periodo intenso per la Lube che non è rientrata nelle Marche dopo la partita di Monza, dovendo giocare mercoledì alle 20.40 a Piacenza. Tanti gli ex nelle due metà campo ma un solo obiettivo: i 3 punti

CIVITANOVA MARCHE – Dopo il poker di vittorie consecutive la Cucine Lube Civitanova Marche vuole confermare di non essere sazia e, nel turno infrasettimanale in programma mercoledì 13 ottobre alle 20.40 sul campo di Piacenza, vuole fare cinquina.

Sulla sua strada trova la squadra di Bernardi, partita sotto la guida di un altro della generazione di fenomeni come Andrea Gardini, ma che ancora stenta in campionato nonostante il cambio di tecnico.

Dopo la vittoria di domenica 11 ottobre a Monza la squadra di De Giorgi è rimasta in zona per evitare un ulteriore viaggio e farà rientro nelle Marche al termine del match di Piacenza per preparare poi l’incontro di domenica 18 ottobre all’Eurosuole Forum contro Padova. Allenamenti quindi tra Monza e Piacenza. Chi spera di avere ancora occasioni per mettersi in mostra è Andrea Marchisio, vice di Balaso nel ruolo di libero e buttato nell a mischia domenica dal suo tecnico.

«Sono contento di essere entrato in campo e di essere riuscito a dare il contributo all’obiettivo finale – ha detto Marchisio -. Monza è un’ottima squadra dotata di grandi individualità, nel primo e nel secondo set siamo usciti da situazioni difficili ma onore agli avversari che faranno una grande campionato, ne sono sicuro».

Gli avversari del turno infrasettimanale, invece, sono reduci dal secco 3-0 subìto per mano dell’Itas Trentino e hanno 6 punti in 4 partite. La Cucine Lube invece veleggia in seconda posizione a 11 punti, uno in meno della capolista Perugia che finora ha realizzato un percorso netto.

I perugini mercoledì affronteranno Cisterna che in settimana ha accolto sulla panchina l’ex Kovac, che ha allenato a Perugia ma che è stato giocatore della Lube ai tempi nei quali la franchigia era ancora a Macerata. Kovac, 53 anni, eletto nel 2019 il miglior allenatore d’Europa per la Cev, vincitore dell’ultimo Campionato Europeo da allenatore della Nazionale della Serbia e trionfatore anche della Challenge Cup 2018/2019 con il Belgorod è subentrato a Tubertini.

Piacenza non ha nulla da perdere nell’affrontare gli ex De Cecco e Simon mentre tra gli emiliani l’ex è Candellaro. Sulla carta il pronostico è chiuso ma De Giorgi in settimana ha predicato la massima concentrazione, La Cucine Lube deve dimostrare di aver fatto tesoro del punto perso contro Ravenna proprio per un calo di concentrazione. Di certo la squadra vista con Trento e a Monza non può temere la Gal Sales Piacenza.