Volley, la Cucine Lube passa a Perugia ed è campione d’inverno

PERUGIA – Torna al successo esterno la squadra di De Giorgi dopo lo stop di Trento dello scorso lunedì e chiude il girone di andata con gli stessi punti ma con una vittoria in più degli umbri.

Al PalaBarton è grande spettacolo tra due squadre che si equivalgono. Bella la sfida tra i due bombardieri cubani Leal e Leon.

Dopo un set e mezzo di difficoltà della Lube in casa della capolista Sir Safety, la squadra ha reagito girando il match. Perso il primo set, la Cucine Lube era sotto anche nel secondo parziale (22-18) poi con 3 muri consecutivi ha allungato al match ai vantaggi vincendo 28-30.

Passata la paura, la squadra si è sciolta e nel terzo set c’è stata una sola squadra in campo 18-25. Nel quarto set è tornata battaglia e Perugia ha condotto guadagnando il tiebreak 25-18. Al quinto set gli ospiti si sono imposti 12-15 guadagnando 2 preziosi punti.

Grazie a questo successo la Cucine Lube, in quanto capolista al termine del girone d’andata, ha conquistato il titolo d’inverno nei Quarti di Finale di Coppa Italia affronterà la Kioene Padova, ottavo in regular season. Si giocherà il 27 gennaio.

Per la Lube è il secondo successo in 2 settimane contro Leon e compagni considerando l’andata della Pool B di CEV Champions League.

In classifica, la squadra di Heynen resta in testa con 40 punti in 15 gare giocate, mentre Civitanova, sale a 33 punti in 14 partite disputate.

Dopo Natale la squadra di De Giorgi tornerà in campo per il match contro Piacenza della 5ª di ritorno che si giocherà domenica 27 dicembre, ore 17 all’Eurosuole Forum.

Il tabellino

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Piccinelli n.e., Ricci 7, Vernon-Evans 3, Travica 1, Ter Horst 2, Sossenheimer n.e., Biglino n.e., Leon 22, Zimmerman, Solé 14, Colaci (L), Atanasijevic 15, Plotnytskyi 10. All. Heynen.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kova, Marchisio n.e., Juantorena 14, Balaso (L), Leal 25, Larizza n.e., Rychlicki 13, Diamantini n.e., Simon 15, De Cecco 2, Anzani 11, Falaschi 1, Hadrava, Yant n.e.. All. De Giorgi.

ARBITRI: Puecher – Zavater.

PARZIALI: 25-22 (30’), 28-30 (38’), 18-25 (25’), 25-18 (26’), 12-15 (20’).

NOTE – Sir: bs 14, ace 10, muri 8, 43% in ricezione (21% perfette), 44% in attacco. Lube: bs 22, ace 6, muri 14, 40% in ricezione (17% perfette), 53% in attacco.