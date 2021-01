Volley, la Cucine Lube alla Final Four di Coppa Italia

In poco più di un’ora di gioco, una Lube concreta e concentrata ha staccato il pass per tentare, nel weekend, di riconquistare il trofeo già vinto anche nella passata edizione

CIVITANOVA MARCHE – Missione compiuta per la Cucine Lube che ha sconfitto nettamente la Kioene Padova per 3-0 con parziali a 13-12-16 ed essendo la prima delle 4 semifinaliste del torneo.

Proprio come a Cisterna in SuperLega domenica scorsa, la squadra non ha lasciato spazio agli avversari con una prestazione di grande sostanza in tutti i fondamentali.

Avvio bruciante con i muri di Simon e gli ace di Leal e Rychlicki. Juantorena firma 3 punti consecutivi e porta la Lube sul 17-10. Stern è il più efficace tra gli ospiti ma da solo non può bastare e il set si chiude velocemente 25-13 con l’ace del capitano e un altro break di 4-0.

Al cambio di campo la musica in campo è la stessa. La Kioene Padova non sembra avere le armi per opporsi ad una Lube decisa a non stare in campo più del necessario, consapevole che nella Final Four di Casalecchio di Reno sarà necessaria ogni stilla di energia per alzare al cielo anche quest’anno la Coppa Italia.

De Giorgi dà spazio a Yant per fare esperienza e far riposare Leal. Simon e Juantorena guidano l’allungo sul 8-4. Padova ci mette qualche errore e la Lube doppia gli ospiti 16-8. Il set va in archivio velocemente 25-12 con la firma sempre d’autore di Luciano De Cecco.

Nel 3’ set i padroni di casa partono subito fortissimo salendo 5-0 sul servizio dello stesso De Cecco. Minuti in campo anche Jiri Kovar al posto di un super Juantorena mentre la Lube continua a dominare e a divertirsi salendo 12-5. La Lube sente il traguardo vicino, Hadrava firma due punti consecutivi e Civitanova non si volta più indietro chiudendo 25-16.

Partita dominata e senza storia: la giusta iniezione di fiducia in vista dell’atto finale all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Si comincia sabato con le semifinali. La Lube c’è!