Volley, la Cucine Lube alla conquista della Coppa Italia

CASALECCHIO DI RENO – Comincia sabato, 30 gennaio, alle 15.30 la rincorsa della Cucine Lube alla conquista della Coppa Italia. La squadra di De Giorgi giocherà contro la LeoShoes Modena.

Dall’altra parte del tabellone, alle ore 18, saranno Perugia e Trento a scontrarsi per decidere chi domenica alle 18 potrà scendere in campo per alzare al cielo il trofeo.

Tutti gli incontri saranno in diretta su RaiSport.

La Cucine Lube Civitanova torna a calcare il campo dell’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (BO) a caccia della sua settima Del Monte® Coppa Italia SuperLega, un anno dopo la conquista del trofeo con la coccarda tricolore.

La Leo Shoes Modena nei quarti di mercoledì è scesa in campo con l’ex biancorosso Christenson in cabina di regia, opposto Vettori, Lavia poi infortunatosi durante il match e Petric schiacciatori, l’ex biancorosso Stankovic e Mazzone al centro, Grebennikov, altro ex illustre, libero.

Coach Ferdinando De Giorgi crede nella voglia dei suoi di regalarsi un grande weekend: «Nei quarti di finale – ha detto il tecnico di Squinzano – siamo riusciti a imporre sempre il nostro ritmo anche perché Padova non poteva disporre dell’alzatore titolare. Ora arriva la parte difficile. Ci attende una manifestazione bella e molto sentita in Italia perché c’è sempre un grande equilibrio tra le protagoniste. Diventa un trofeo importante prima dei Play Off. Noi vogliamo giocarci le nostre carte, consapevole che si tratterà di una due giorni molto impegnativa per il valore delle squadre coinvolte. Chi arriva in Semifinale lo merita, quindi contro Modena scenderemo in campo con la stessa concentrazione di quando abbiamo davanti Perugia o Trento. Dobbiamo focalizzarci sui nostri obiettivi giocando il volley migliore. Arriviamo bene questo appuntamento. Ora sta a noi».