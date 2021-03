Volley, la Cucine Lube Civitanova ha un cuore enorme e trionfa sul Modena

CIVITANOVA MARCHE – La Cucine Lube Civitanova senza De Cecco e Leal (sono loro i due positivi tra i ragazzi di Blengini), in casa contro il Modena per la Superlega, si schiera con Falaschi in regia e Marlon Yant in diagonale a Juantorena. Vittoria fondamentale per il proseguo dell’avventura nei playoff scudetto della squadra di Blengini che domina gara 1 dei quarti.

Il primo set è tutto dei locali che vincono 25-17 facendo sempre corsa di testa e chiudendo con l’errore in attacco della squadra di Giani.

Nel secondo set c’è battaglia vera su ogni pallone. Blengini, che torna a giocare a Civitanova, gioca la carta Kovar per Yant.

I 25 punti non bastano e il set si chiude 33-31 col muro di Marco Falaschi, protagonista inatteso ma bravo a farsi trovare pronto.

Anche nel terzo set i cucinieri partono forte provando a sfruttare l’abbrivio. Modena ha il merito di restare sempre vicino ma senza mai mettere la testa avanti. L’ace di Simon chiude 25-20 un match difficilissimo quanto importante per il presente e il futuro della stagione dei cucinieri.

Mercoledì 17 marzo alle 17.30 si va al PalaPanini per gara 2 che, per la LeoShoes Modena, è già partita da dentro o fuori.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA – LEO SHOES MODENA 3-0

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 6, Marchisio n.e., Juantorena 17, Balaso (L), Larizza n.e., Rychlicki 18, Diamantini n.e., Simon 15, Anzani 5, Falaschi 3, Hadrava, Yant 3. All. Blengini.

LEO SHOES MODENA: Rinaldi, Iannelli, Petric 14, Porro 1, Sanguinetti n.e., Stankovic 3, Grebennikov (L), Christenson 3, Karlitzek 2, Vettori 2, Bossi n.e., Buchegger 5, Mazzone 8, Lavia 11. All. Giani.

ARBITRI: Zavater – Caretti.

PARZIALI: 25-17 (25’), 33-31 (43’), 25-20 (28’).

NOTE: Lube: bs 13, ace 7, muri 8, 52% in ricezione (30% perfette), 54% in attacco. Modena: bs 10, ace 1, muri 5, 40% in ricezione (10% perfette), 46% in attacco.