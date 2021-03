Volley, la Cucine Lube si avvicina alla Semifinale

CIVITANOVA M. – Domenica all’Eurosuole Forum per la Cucine Lube Civitanova comincia la serie di Semifinale Scudetto contro l’Itas Trentino che ha staccato il pass per la finale di Champions eliminando la Sir Safety Perugia e dove troverà lo Zaksa giustiziere della Lube.

Tra i più attivi in palestra c’è il libero Andrea Marchisio che spesso viene utilizzato anche da schiacciatore per rinforzare la fase difensiva della squadra. L’atleta sottolinea la crescita mentale e la grande forza del team. «Prima dei Quarti di Finale Play Off eravamo a un bivio – dice l’esperto Marchisio e c’erano parecchie attenuanti, a partire dalle assenze. Una squadra senza carattere forse avrebbe mollato. Noi siamo la Lube e ci siamo comportati da campioni vincendo due gare complicatissime. Il gruppo ha fatto quadrato, il nostro legame è divenuto più saldo e i fuoriclasse hanno sacrificato il proprio gioco facilitando l’inserimento dei compagni che avevano un minutaggio minore sulle gambe. L’idea di essere responsabilizzato con qualche turno al servizio per dare una mano in difesa mi piace, però devo lavorare ancora sulla battuta». Adesso viene la parte più dura. «Dobbiamo allenarci sempre meglio in vista della serie con Trento. Prevedo una sfida dura tra due squadre cresciute in corsa. A fare la differenza saranno i dettagli».

A suonare la carica in vista dei playoff c’è anche il capitano Osmany Juantorena.

«In Semifinale con Trento si alza l’asticella – ha detto lo schiacciatore biancorosso – e domenica sarà un match duro. Ospitiamo una squadra che sta facendo molto bene, è in salute, con tutto l’organico a disposizione. Simon ha detto che noi due dobbiamo essere i punti di riferimento della Lube, ma è anche vero che nella nostra squadra tutti sanno responsabilizzarsi e salire in cattedra. La dimostrazione è arrivata nella doppia sfida con Modena, in cui abbiamo espresso una pallavolo di altissimo livello nonostante le assenze. Con tutto il rispetto per la Leo Shoes, l’Itas attualmente è superiore dal punto di vista tecnico e tattico. Non so quando recupereremo De Cecco e Leal, ma in una serie così ci servirebbe il roster al completo. Dobbiamo far tesoro dell’impresa centrata nei Quarti e fare del nostro meglio».

Gara 1 si gioca domenica 28 marzo, alle ore 18, con diretta Rai Sport all’Eurosuole Forum, mentre Gara 2 è prevista per giovedì primo aprile alle ore 20 sempre con diretta Rai Sport alla BLM Group Arena di Trento.

Dall’altra parte del tabellone ci sarà la vincente dell’altra Semifinale che si gioca tra Sir Safety Conad Perugia e Vero Volley Monza.

Il Programma completo della serie contro la Itas Trento

Gara 1, domenica 28 marzo ore 18: Cucine Lube – Itas Trento

Gara 2, giovedì 1 aprile ore 20: Itas Trento – Cucine Lube

Gara 3, domenica 4 aprile: Cucine Lube – Itas Trento

Eventuale Gara 4 mercoledì 7 aprile: Itas Trento – Cucine Lube

Eventuale Gara 5 domenica 11 aprile: Cucine Lube – Itas Trento