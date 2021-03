Volley, Cucine Lube Civitanova: coach Blengini al lavoro

Il tecnico torinese ha pochi giorni per risollevare il morale della squadra. Mercoledì 3 marzo in Polonia serve un’impresa

CIVITANOVA – «La fiducia sarà la chiave per massimizzare il valore della Cucine Lube». Ecco le prime parole da tecnico della Cucine Lube di Gianlorenzo Blengini che ha tenuto una conferenza stampa in videoconferenza e poi ha lavorato in palestra con la squadra.

Tornato al timone della Cucine Lube Civitanova dopo aver già guidato la squadra nelle stagioni 2015/16 e 2016/17 conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, attuale commissario tecnico della Nazionale italiana maschile, ha parlato del suo ritorno in biancorosso, degli obiettivi principali e delle priorità considerando che martedì 2 marzo la squadra partirà per la Polonia per giocare mercoledì alle 18 il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro lo Zaksa e partendo dalla sconfitta interna per 3-1 che non sarà facile ribaltare.

«Con poco tempo a disposizione – ha detto Blengini – devo centrare le giuste priorità su cui intervenire per consentire a una squadra di valore di esprimersi al massimo del suo potenziale. La quotidianità in palestra, gli allenamenti e le partite sono la vita per un allenatore. Lo scorso anno è stato anomalo e questo ha accentuato il desiderio di tornare in palestra».

Come tutti i tecnici che dalla panchina di un club si siedono su quella di una Nazionale, e vale ovviamente per tutti gli sport, al tecnico torinese mancava «la pressione dei match, degli appuntamenti e dei risultati importanti. Mi nutro di questi aspetti perché significa che sto facendo qualcosa di importante. In questa Cucine Lube i giocatori hanno già vinto molto, la chiave può essere la fiducia per massimizzare le potenzialità, sia dei singoli che del gruppo».

Per quanto concerne la SuperLega, dopo il 2-0 con il quale la Leo Shoes Modena ha eliminato Ravenna nel turno preliminare, saranno i ragazzi di Giani a sfidare nei Quarti dei Play Off Scudetto Juantorena e compagni La prima sfida tra marchigiani ed emiliani al momento è prevista in calendario per mercoledì 10 marzo (ore 20.30 all’Eurosuole Forum).

La squadra si sta allenando per interpretare le novità che intende portare coach Blengini nel gioco della Lube. Il tempo non è molto, anzi pochissimo.