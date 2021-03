Tornano in campo mercoledì le due protagoniste del weekend di soddisfazioni. La Lube per aver battuto Modena nel momento più critico e la CBF Balducci per aver alzato la sua prima Coppa Italia. Megabox contagiata

MACERATA – È già tempo di tornare in campo e lo faranno nel pomeriggio di mercoledì 17 marzo, sia la Cucine Lube Civitanova Marche che la CBF Balducci Macerata ed entrambe con due appuntamenti molto importanti per il proseguo della propria stagione.

La squadra di Blengini ha già il primo match point a disposizione per chiudere la partita dei Quarti di Finale di SuperLega. Dopo il successo di domenica all’Eurosuole Forum, è il PalaPanini di Modena a ospitare gara 2 che i cucinieri giocheranno ovviamente senza De Cecco e Leal. Si comincia alle 17.30.

In gara 1 la Lube ha confermato di avere ottime individualità, ma di saper far leva anche sullo spirito di squadra e la forza del gruppo per colmare le assenze. La gara di Falaschi e la staffetta tra Yant e Kovar hanno dato i frutti sperati con il supporto di tutto il team, bravo a compattarsi.

I cucinieri si sono dimostrati più forti delle difficoltà, mentre coach Blengini ha coronato il ritorno a casa in un match di SuperLega con una vittoria piena. Se non arrivasse l’exploit a Modena, il passaggio del turno verrebbe deciso domenica 21 marzo in Gara 3 a Civitanova Marche.

Per coach Gianlorenzo Blengini «nonostante il risultato positivo, Gara 1 è stata dura e sappiamo che giocare al PalaPanini sarà ancora più complicato. Modena ha giocatori di esperienza e qualità con tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta. Noi dobbiamo resettare completamente. Dopo le vittorie non è semplice voltare pagina perché si rischia di tirare il fiato, viene quasi spontaneo, ma non possiamo permettercelo. Incontriamo una squadra che sa fare grandi prestazioni. Inoltre, abbiamo una situazione molto particolare viste le assenze. Bisogna gettarsi alle spalle quanto fatto domenica ed entrare nell’ordine di idee che ci attende una partita di grande sofferenza».

La CBF Balducci HR Macerata torna invece a giocare in casa alle 17 ospitando ancora la LPM Bam Mondovì già avversaria della finale di Coppa Italia e battuta dalle ragazze di Paniconi per 3-0.

Il match del RDS Stadium di Rimini ha confermato che si tratta di due delle migliori squadre della serie A2. Le piemontesi hanno vinto il Girone Ovest e si erano presentate alla finale con l’intenzione di mettere fine alla maledizione che le vedeva già sconfitte 2 volte in finale. La CBF Balducci è in striscia positiva da 11 partite.

Ora il match di campionato che, ironia della sorte, era calendarizzato per il weekend, è valevole per la terza giornata di andata della Poule Promozione del campionato di serie A2.

In realtà il turno è stato condizionato dal Covid con la Green Warriors Sassuolo (che ospita domenica 21 marzo le ragazze di Paniconi) che ha vinto a Cutrofiano per 3-1 mentre nelle settimane successive si recupereranno i tre incontri rinviati a data da destinarsi a causa di casi di positività al Covid-19 occorsi a Megabox Vallefoglia, Eurospin Pinerolo e Omag San Giovanni in M.

La squadra di Bonafede ha cinque casi positivi tra le atlete più due dello staff e ha sospeso l’attività fino al 27 marzo. Significherà rinviare almeno altre 2 partite oltre a quella contro Marsala non disputata sabato.