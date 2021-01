Volley, la Cucine Lube conquista 3 punti facili a Cisterna

Ancora un successo pieno per la squadra di Civitanova che ha vinto per 3-0 dominando il match. Ora testa alla Coppa Italia. Mercoledì i quarti contro Padova

CISTERNA (LT) – Dopo il successo contro Monza nel recupero, la Cucine Lube, nella 9ª giornata di ritorno supera in trasferta la Top Volley Cisterna con parziali a 18-18 e 21.

Per la squadra di De Giorgi si tratta della vittoria numero 6 in altrettante gare disputate nel nuovo anno, incassando tre punti che tengono viva la lotta al primo posto anche se gli umbri non hanno allentato la morsa vincendo contro Modena 3-1.

Dopo la parentesi per la Coppa Italia ci sarà lo scontro diretto con Perugia che si giocherà all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche mercoledì 3 febbraio.

La partita di Cisterna ha avuto poca storia con gli ospiti sempre in controllo e aggressivi fin dal servizio.

Nel primo set la Cucine Lube è costante nel trovare con facilità il cambio palla (53% di squadra in attacco, Juantorena top scorer con 5 punti), e marcia spedita verso il 25-18 finale, che arriva con il terzo errore in battuta di Luigi Randazzo, uno dei tanti ex in campo.

Il servizio spiana la strada ai marchigiani anche nel secondo set. La Lube trova infatti il break quando sulla linea dei nove metri si porta Robertlandy Simon (10-4). Rychlicki (5 punti, 62%), e chiude virtualmente il discorso relativo alla vittoria del parziale quando l’onnipresente Simon mette le mani sul muro del 20-12. Finisce ancora 25-18.

Anche nel terzo set la formazione di De Giorgi è protagonista di un ulteriore monologo anche nel terzo set, in cui la Top Volley Cisterna gioca la carta Cavuto, La Lube chiude sul 25-21 con il quinto muro personale di Simon.

Osmany Juantorena è il top scorer e Mvp della partita: per lui 16 punti con il 59% in attacco, 2 ace e 1 muro.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar n.e., Marchisio (L) n.e., Juantorena 16, Balaso (L), Leal 6, Larizza n.e., Rychlicki 11, Diamantini 3, Simon 10, De Cecco 3, Anzani n.e., Falaschi n.e., Hadrava, Yant n.e.. All. De Giorgi.

TOP VOLLEY CISTERNA: Seganov, Tillie 9, Szwarc 6, Sabbi 9, Randazzo 4, Krick 4, Rondoni n.e., Sottile, Cavaccini (L), Cavuto 8, Onwuelo, Rossi n.e.. All. Kovac.

ARBITRI: Piana – Verrascina.

PARZIALI: 18-25 (22’), 25-18 (27’), 25-21 (28’).

NOTE – Latina: bs 17, ace 3, muri 6, 42% in ricezione (20% perfette), 42% in attacco. Lube: bs 7, ace 7, muri 8, 43% in ricezione (19% perfette), 52% in attacco.