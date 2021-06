Volley, la Clementina resta in B1. La team manager: «Ripescaggio? Ci riflettiamo

Dopo la netta sconfitta nella finale contro la Lilliput Torino e la promozione in A2 sfumata, la società riflette sul futuro ma i tempi sono stretti e occorrono decisioni rapide

MOIE – La pesante sconfitta subita sabato nel ritorno della finale promozione dalla Battistelli Termoforgia Clementina 2020 ha lasciato tanta amarezza nell’ambiente non tanto per il risultato (0-3 dopo il 3-2 dell’andata) quanto per come è maturata.

«Purtroppo la squadra si è spenta dopo un buon avvio – ha detto la team manager Veruska Anacleti che rappresenta anche lo sponsor Termoforgia – senza avere più la possibilità di reagire alle difficoltà che l’avversario ci ha posto».

«Dispiace – insiste – perché, dopo una stagione lunga nella quale la squadra si è allenata con grande impegno dimostrando di avere le qualità per giocare una buona pallavolo e togliendosi belle soddisfazioni, all’atto finale è mancata soprattutto sotto l’aspetto temperamentale».

La società ora intende ripartire al termine della sua prima stagione dopo la creazione della Clementina 2020 nata dall’accordo tra le franchigie di Moie e Castelbellino. Il tempo per riflettere è poco perché il futuro è già oggi. Nella serie A2 ampliata a 24 squadre, considerando qualche rinuncia, c’è spazio per i ripescaggi e la Clementina potrebbe essere una di queste.

«In caso di promozione eravamo pronti ad affrontare il campionato di serie A2 perché ottenuto sul campo – aggiunge Anacleti – ma ora, dopo la sconfitta, a fronte di un possibile ripescaggio rifletteremo sul da farsi. Con tutti i dirigenti ragioneremo se il salto di categoria sia la tappa migliore per il percorso che abbiamo disegnato nella scorsa estate quando è partito il progetto della Clementina 2020 o se sia più opportuno restare in B1 e proseguire il percorso di consolidamento».

Il lunghissimo campionato pone, per altro, le società giunte all’ultimo atto, sia le vincenti che le perdenti, in ritardo per la programmazione della prossima stagione.

«Anche questo è un tema reale che non ci favorisce – conclude la team manager – ma, come al solito, faremo del nostro meglio per allestire la miglior squadra possibile».

Alla guida ci sarà ancora coach Luca Secchi forte di un contratto triennale sottoscritto la scorsa estate.