Volley, il weekend di serie A maschile e femminile

La Cucine Lube torna davanti al suo pubblico ospitando Piacenza, esordio a Urbino per la Megabox Vallefoglia. Cbf Balducci, Fano e Grottazzolina in trasferta, MedStore in casa contro Belluno

CIVITANOVA M. – Dopo oltre un anno la Cucine Lube Civitanova torna a giocare davanti al proprio pubblico ospitando domenica alle 15.30 la Gas Sales Piacenza e lo farà davanti ad un pubblico pari al 60% della capienza dell’Eurosuole Forum. Dopo il successo a Padova all’esordio è il momento di confermarsi.

Lo stesso cercherà di fare la Cbf Balducci Macerata in A2 femminile che, dopo aver bagnato l’esordio con il successo interno su Ravenna, va a Sassuolo domenica alle 17 per confermarsi come una delle assolute protagoniste del torneo.

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia riporta la serie A1 a Urbino ospitando la Unet Busto Arsizio capace, all’esordio di battere Monza 3-1. Le ragazze di Bonafede hanno fatto bella figura contro le campionesse dell’Imoco e domenica alle 17 devono provare a muovere la classifica.

In A3 maschile girone Bianco le marchigiane sono attese da turni interessanti e scenderanno in campo tutte in contemporanea domenica alle 18.

La MedStore Macerata ospita Belluno, con i veneti battuti in casa da Pineto e Dennis e compagni vincenti a Pordenone al tie-break. La Videx Grottazzolina misura a San Donà di Piave la propria competitività contro una squadra tra le favorite e capace di espugnare Fano all’esordio. I veneti sono allenati da Paolo Tofoli.

La Vigilar di coach Pascucci a Garlasco dovrà fare i conti di una delusa dell’esordio come lei ed entrambe vorranno schiodarsi da quota zero in classifica.