Volley Superlega, la Cucine Lube non si ferma più e stende anche Milano

CIVITANOVA MARCHE – Contro Milano 3’ in classifica, non è storicamente mai né facile né scontato eppure la Cucine Lube Civitanova, ha saputo mantenere la sua imbattibilità superando la squadra di Piazza per 3-0 e centrando la vittoria n.7 in questo straordinario inizio di Superlega.

L’avvio del match è tutto di marca Lube con Simon e compagni a imperversare fin dal servizio contro l’Allianz Milano. Coach Piazza capisce che senza ricezione non ha speranze di successo e inserisce Basic al posto di Ishikawa bersagliato dal servizio dei cucinieri. Il set si chiude 25-20 con un parziale meno netto nel punteggio di quanto non abbia mostrato il campo.

Già dall’avvio del 2’ set il match vive su maggiori equilibri tecnici e di punteggio. Il servizio della Lube si fa falloso e Milano approfitta per condurre. Sul 19 pari i 200 dell’Eurosuole Forum hanno davvero una partita da vedere. Nel finale De Giorgi ottiene la zampata dai suoi fuoriclasse: Simon mura e Leal attacca sfruttando una gran difesa di De Cecco per il 26-24 che manda la Lube 2-0

Anche nel 3’ set si lotta ma stavolta dalla parità a quota 19 sono prima Juantorena (top scorer con 15 punti, davanti a Leal con 13) e Rychlicki a firmare il successo 25-22, innescati dall’Mvp di giornata De Cecco.

Nel dopogara coach De Giorgi ha detto: «Sono tre punti importanti, anche alla luce della situazione di classifica, dato che Milano era subito dietro. Considerando anche le assenze è stata una settimana un po’ particolare, ma oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Possiamo migliorare ancora dal punto di vista della continuità in certi momenti della partita, soprattutto al servizio, dove riusciamo a mettere in difficoltà gli avversari, dobbiamo quindi mantenere un buon livello in tutti i set. Nel secondo parziale ci sono stati un po’ troppi errori in battuta da parte nostra, ben 9, e questo ha aiutato Milano a rimanere in partita. I ragazzi sono stati bravi perché quando siamo andati al punto-punto hanno mantenuto la concentrazione e hanno fatto quella cosa in più che serviva in quel momento. Questa è una qualità che bisogna apprezzare. Nel terzo set ci siamo un po’ adagiati, anche se l’Allianz ha fatto un turno di battuta molto importante».

In classifica la Lube continua ad inseguire Perugia che ha un punto in più. Milano resta al 3′ posto nonostante la sconfitta. Domenica la Cucine Lube sarà di scena a Modena, big match di giornata e tutto da vedere in diretta su RaiSport.

Tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar n.e., Marchisio n.e., Juantorena 15, Balaso (L), Leal 13, Rychlicki 12, Simon 8, De Cecco 2, Anzani 4, Falaschi n.e., Hadrava, Yant n.e.. All. De Giorgi.

ALLIANZ MILANO: Staforini n.e., Basic 2, Kozamernik 7, Daldello, Sbertoli 4, Maar 11, Weber, Patry 7, Meschiari (L), Piano 7, Mosca n.e., Ishikawa 8, Pesaresi (L). All. Piazza.

ARBITRI: Puecher – Boris.

PARZIALI: 25-20 (25’), 26-24 (29’), 25-22 (31’).

NOTE: Spettatori 200, Lube: b.s. 14, ace 5, m.v. 4, 45% in ricezione (30% perfette), 58% in attacco. Milano: b.s. 14, ace 5, m.v. 4, 25% in ricezione (13% perfette), 45% in attacco.