La Cucine Lube gioca la Champions solo in trasferta. In arrivo un tour de force

CIVITANOVA MARCHE – La formula della Cev Champions League di volley maschile di cui la Cucine Lube Civitanova è detentrice del titolo avendolo conquistato nel 2019 e non essendo stata assegnata nel 2020, ha una nuova formula.

Stabiliti in estate i gironi con la Cucine Lube testa di serie e inserita in un quartetto con gli eterni rivali di Perugia, i francesi del Tours e i turchi di Izmir, città recentemente e tragicamente ferita da un devastante terremoto, le società hanno presentato un progetto per ospitare uno dei due raggruppamenti nei quali si delineerà la classifica.

Il calendario è ufficiale. Si giocherà in “bolle”: dal 8 al 10 dicembre a Tours e dal 9 al 11 febbraio a Perugia. Le prime classificate di ogni Pool e le tre migliori seconde accederanno al turno successivo.

Sul fatto che il progetto presentato dalla Lube non fosse stato scelto, anche se la Cev ha parlato di estrazione, il DG Cormio con un po’ di amaro in bocca aveva puntualizzato che «purtroppo siamo l’unica formazione italiana ad essere esclusa dall’organizzazione di una bolla pur avendo presentato una proposta curata nei minimi particolari, tendente a dare garanzie sulla sicurezza del nostro impianto. Ma la Cev ha voluto sorteggiare le location invece di dare importanza al contenuto delle proposte. Siamo molto delusi per questa decisione. Viene ignorato un fattore importante, oltre al contenuto del nostro progetto. La Lube è nella prima fascia ed è l’ultimo club ad aver vinto la Champions League. Mi auguro che la situazione migliori, ma allo stato attuale imporci di andare in Francia mi sembra poco prudente».

La Cucine Lube Civitanova ha già giocato domenica scorsa il proprio match che da calendario fa parte del prossimo turno riposerà nel weekend prima di un ciclo terribile: