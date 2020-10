Volley, la Cucine Lube non si ferma più. Vince a Piacenza cedendo un set

Missione compiuta per la squadra di De Giorgi che passa anche a Piacenza, quinta vittoria consecutiva, e resta in scia a Perugia. Vittoria di sostanza contro un avversario in crescita

PIACENZA – Il successo a Piacenza consente alla Lube di centrare la “manita” e di tornare nelle Marche dopo la doppia trasferta di Monza e Piacenza senza rientrare a casa, con il pieno di punti e la consapevolezza di essere in grande crescita.

Dall’altra parte del campo ha trovato una Gas Sales Piacenza che comincia ad assorbire il credo pallavolistico di coach Bernardi mostrando le qualità di un gruppo costruito in estate investendo molto.

Padroni di casa molto aggressivi fin dalla battuta e capaci di realizzare 11 aces ma la qualità dell’attacco biancorosso (55%) e i 13 muri dei cucinieri guidati dall’MVP Rychlicki autore di 19 punti hanno spostato l’ago della bilancia dalla parte degli uomini di De Giorgi, bravi a restare lucidi nei momenti caldi di primo e quarto set.

La Lube ha dimostrato di avere una caratura comunque superiore ma Juantorena e compagni hanno dimostrato soprattutto di non voler sottovalutare l’impegno. Primo set tiratissimo e vinto addirittura 29-31. Secondo set più agile 21-25. Nel 3’ invece gli emiliani si sono imposti 25-20 prima di cedere la partita e i 3 punti nel 4’ parziale. Decisiva la capacità della squadra di rimanere concentrata nei momenti caldi del match come il finale di primo e quarto set.

Ora per la Lube l’impegno di domenica in casa contro Padova alle 18 all’Eurosuole Forum davanti a non più di 200 spettatori

Il tabellino

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Polo 9, Russell 22, Izzo, Scanferla (l), Candellaro 8, Antonov 15, Grozer n.e., Botto n.e., Shaw, Hierrezuelo 4, Fanuli (l) n.e., Clevenot 16. All. Bernardi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 1, Marchisio (l) n.e., Juantorena 14, Balaso (l), Leal 16, Larizza n.e., Rychlicki 17, Simon 15, De Cecco, Anzani 13, Falaschi n.e., Hadrava, Yant n.e.. All. De Giorgi.

ARBITRI: Venturi (To); Piana (Mo).

PARZIALI: 29-31 (36′); 21-25 (29′); 25-20 (28′); 23-25 (32′).

NOTE: 700 spettatori. Piacenza: 9 battute sbagliate, 11 aces, 8 muri vincenti, 46% in ricezione (26% perfette); 45% in attacco. Lube: 18 battute sbagliate, 4 aces, 13 muri vincenti, 40% in ricezione (19% perfette), 55% in attacco. Mvp Rychlicki.