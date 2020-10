La Cucine Lube Civitanova pronta all’esordio in casa in SuperLega

CIVITANOVA – Tutti fuori. Al momento il via libera non è ancora arrivato e, per la prima gara di campionato all’Eurosuole Forum, 2’ giornata di SuperLega, domenica alle 18, la Cucine Lube sa di non poter aprire il palazzetto ai tifosi, nemmeno ai mille ammessi per la semifinale di ritorno di Supercoppa contro Trento.

La questione è politica e, al momento la nuova giunta regionale guidata da Francesco Acquaroli non si è costituita. La precedente quella Ceriscioli aveva dato il via libera alla 25% della capienza solo per eventi speciali come appunto la SuperCoppa. L’incongruenza sta nel fatto che nel posticipo della Prima giornata giocato a Verona lunedì il pubblico era presente, mentre, se nulla dovesse cambiare in queste ore, si tornerebbe all’atmosfera spettrale della partita di campionato con Trento prima del lockdown.

Pubblico o non pubblico c’è una partita da giocare e possibilmente da vincere. Il libero Balaso presenta il match: «Dopo il doppio appuntamento a Verona ora pensiamo all’esordio casalingo con Ravenna che sicuramente non sarà una partita facile e non dobbiamo assolutamente sottovalutare l’avversario anche se si tratta di una squadra molto rinnovata e giovane. Abbiamo visto dalle prime uscite che hanno un buon gioco e per avere la meglio dovremo metterli sotto pressione sin dall’inizio e giocare la nostra pallavolo. La sconfitta in Supercoppa ci ha lasciato rammarico, eravamo ad un passo dal portarcela a casa ma sappiamo che alla fine le partite sono così, si perdono anche per un soffio. Con Verona in campionato, invece, siamo riusciti a scaricare in campo tutta la rabbia che avevamo e a portarci a casa una bella vittoria da tre punti che è la cosa più importante. La partita con Ravenna sarà fondamentale anche perché subito dopo avremo un’altra gara casalinga con Trento, sicuramente da battagliare fino alla fine. Personalmente sto bene e sto cercando di dare il massimo per la squadra, c’è ancora del lavoro da fare siamo all’inizio della stagione ma partita dopo partita si vedrà il livello della nostra pallavolo«.

All’esordio Ravenna ha perso in casa con Piacenza 1-3 mettendo però in evidenza la crescita dell’ex Francesco Recine, schiacciatore classe ’99 cresciuto nel vivaio proprio della Lube e figlio d’arte.

Il resto del programma della 2’ giornata prevede come match di cartello quello tra Piacenza e Perugia, partita molto interessante anche perchè il tecnico dei locali Bernardi gioca contro il club nel quale ha allenato vincendo Scudetto e Coppa Italia: Poi Trento-Verona; il super derby Monza-Milano nell’anticipo di sabato alle 18; Cisterna Padova in diretta su RaiSport; Vibo Valentia-Modena.