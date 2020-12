Volley Champions League: la Lube stende Perugia, oggi la sfida contro il Tours

Successo pesante per la Lube contro gli eterni rivali di Perugia. Leal domina ma tutta la squadra si dimostra concreta e concentrata. Oggi l'ultimo match contro Tours poi sarà di nuovo campionato

TOURS (FRANCIA)- Buona la prima per la Cucine Lube che nel primo incontro del girone di Champions in programma in Francia ha superato Perugia 3-1

La “bolla” ha subito perso una protagonista perché i turchi di Izmir, oltre a essere stati colpiti dal terremoto del mese scorso ora sono stati contagiati dal Covid-19 e non si presentano agli incontri.

Oggi per la squadra di De Giorgi c’è il secondo e ultimo impegno, sempre alle 20.30 con diretta su Sky, contro i padroni di casa allenati dall’ex Hubert Henno.

Partita intensa, bella solo a tratti, con la posta in palio a pesare in entrambe le metà campo.

Perugia recupera Atanasjevic che resta in campo solo nel 1’ set prima di lasciare il campo a Ter Horst. La Lube recupera Simon ma è Leal l’asso immarcabile.

Nel 1’ set la Lube piazza un break di 5-1 che mette il parziale dalla parte dei cucinieri che infatti vincono 25-22. Sale il muro di Perugia che pareggia. Poi progressivamente Juantorena e compagni hanno messo le mani sulla partita 25-20 e poi 25-23 finale con Balaso sempre reattivo in difesa e le scelte tattiche di De Giorgi convinto a limitare il più possibile il fenomenale Leon.

Il super derby va quindi a Civitanova che si mette in testa al girone, ce ne sarà un altro a febbraio, che regala il pass alla 1’ classificata e alle 3 migliori seconde dei 5 gironi. È presto per fare conti ma questo successo pesa molto.

Raggiante il tecnico salentino della Lube a fine gara. «Sono molto soddisfatto sia per il risultato che per la dinamica del match. La squadra ha dimostrato di avere una buona tenuta mentale per tutta la durata del match. Questo ci ha consentito di rimanere sempre attaccati all’avversario, riuscendo ad avere la meglio nei momenti più importanti di ogni set, escludendo il secondo. Ora testa alla sfida di domani contro il Tours. Sarà un’altra battaglia«.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar, Marchisio n.e., Juantorena 13, Balaso (L), Leal 20, Rychlicki 13, Diamantini n.e., De Cecco, Anzani 8, Falaschi n.e., Hadrava, Yant. All. De Giorgi.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Piccinelli n.e., Ricci 4, Vernon-Evans 2, Travica 1, Ter Horst 14, Sossenheimer, Biglino n.e., Leon 20, Zimmerman, Solé 9, Colaci (L), Atanasijevic 2, Plotnytskyi 14. All. Heynen.

ARBITRI: Simonovic – Kovar.

PARZIALI: 25-22 (29’), 22-25 (31’), 25-20 (28’), 25-23 (30’).

NOTE: Lube: bs 17, ace 4, muri 8, 61% in ricezione (33% perfette), 50% in attacco. Sir: bs

19, ace 5, muri 13, 53% in ricezione (24% perfette), 50% in attacco.