Volley, “Ciccio” Graziosi vuole anche la SuperCoppa a Bergamo

ANCONA – Se la Coppa Italia di serie A2 quest’anno parla solo marchigiano è merito anche di coach Gianluca “Ciccio” Graziosi che ha guidato la sua Bergamo alla conquista del trofeo, bissando quanto fatto al femminile dalla CBF Balducci Macerata guidata anch’essa da un marchigiano come Luca Paniconi.

Anconetano, classe 1965, nasce professionalmente nei primi anni Novanta nello staff tecnico del settore giovanile di Falconara dove ha conquistato cinque titoli giovanili di categoria fino alla Junior League. È l’inizio di una lunga storia è lunga impreziosita da un palmares personale importante.

Due esperienze in A1 con Falconara come secondo allenatore ed il debutto in serie A come primo con Castelfidardo dopo aver raggiunto la promozione in A2 nel 2008. Seguono quattro stagioni a Potenza Picena dove, come primo, alla guida della B-Chem nell’annata 2014-2015 ha conquistato la promozione in Superlega (la società ha rinunciato a disputare il massimo campionato) e ha vinto il premio come miglior tecnico della categoria. Nel 2016 approda a Bergamo per due stagioni riuscendo ad arrivare in entrambi i casi nelle semifinali dei playoff di Serie A2. Quindi la SuperLega sulla panchina della Consar Ravenna raggiungendo in anticipo l’obiettivo salvezza, poi Siena e il ritorno a Bergamo nel 2020. Entrato nel giro delle Nazionali ha vinto nel 2018 i Giochi del Mediterraneo alla guida della Nazionale B e nel 2019 le Universiadi, risultato storico per il nostro volley maschile, che mancava dagli anni 70.

In questa stagione mister Graziosi ha inanellato 17 vittorie consecutive alla guida del team orobico, comprendendo 40 giorni in cui la squadra è stata colpita dal Covid, ha conquistato la sua prima Coppa Italia e la seconda della società, eliminati ai playoff a gara 3 dei quarti di finale da Brescia dopo aver dominato la regular season di serie A2 vinta con 3 giornate di anticipo a +16 punti dalla seconda classificata.

La stagione prosegue giocando e inaugurando la prima Supercoppa di A2 il 30 maggio: come vivrà Bergamo questa sfida?

«È un trofeo e va giocato per vincerlo, rimarrà nella storia della pallavolo, della A2 e della società che lo vincerà, quindi teniamo le orecchie basse e lavoriamo per portarla a casa. Per i ragazzi, per lo staff, per me e tutta la società deve essere anche una forma di rivincita visto come si è interrotta bruscamente la stagione a cui tenevamo in modo particolare perché volevamo arrivare fino in fondo. Questa deve essere una partita per dimostrare a noi stessi che siamo un gruppo forte meritevole di arrivare fino alla fine di questo campionato».

Come state preparando questa SuperCoppa?

«Giocheremo con una squadra che fino a tre giorni prima ha fatto la finale per salire in Superlega vincendola mentre noi non giochiamo dal 18 aprile. Sarà complicato ma proveremo a dare il massimo e ci metteremo tutto noi stessi». L’avversaria sarà la vincente della serie tra Taranto e Brescia che comincia oggi alle 18 in Puglia. La serie è al meglio delle 5 partite.