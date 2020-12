Si chiude in testa il girone di Champions della Lube che contro Tours ha sofferto solo nel 3' set per un calo di concentrazione da cui la squadra ha reagito spronata dal proprio tecnico

TOURS (FRANCIA)- “Bolla di Champions” perfetta per la Cucine Lube che riparte dalla Francia con 9 punti dopo aver superato anche i padroni di casa del Tours per 3-0.

Partita senza storia per due set con la squadra di De Giorgi a dominare su un Tours generoso e volitivo ma tecnicamente inferiore ai campioni del mondo in carica.

Poi nel 3’ partenza lampo (6-2), quindi il blackout. Set rimesso in bilico e vinto solo nel finale.

Evocativo il timeout di coach De Giorgi che, ripreso dal microfono di Sky, rivolgendosi ai suoi ha chiesto ai suoi ragazzi perché intendessero rimettere in partita l’avversario.

Da qui la scossa e, trascinati dal solito Juantorena autore di 21 punti, e da Rychliski, ha chiuso il match.

Dopo la vittoria a tavolino contro Izmir, contro la temuta Perugia e contro Tours, la Lube chiude in testa il girone con 9 punti. Oggi Tours-Perugia chiude la “bolla” per ritrovarsi tutti a metà febbraio (anche i turchi si spera) al PalaBarton di Perugia per giocare le partite che scriveranno la classifica finale. La 1’ classificata e le 3 migliori seconde dei 5 gironi vanno avanti: da 20 squadre ne resteranno 8.

Nel dopogara per Osmany Juantorena «Abbiamo vinto, ma dispiace non aver dato la continuità di gioco che volevamo. Siamo stati bravi a tratti. Non dobbiamo far mai rientrare gli avversari nel set, ma alla fine l’obiettivo lo abbiamo centrato, quindi bene così. La mia prestazione? Per me conta il gioco della squadra».

Felice anche il libero Fabio Balaso: «Il traguardo iniziale è stato centrato dopo due partite molto intense. Siamo contenti. Ora ci riposiamo per poi pensare alla SuperLega. Io ho cercato di fare del mio meglio ed è andata bene anche oggi».

Lunedì torna il campionato con la Cucine Lube che affronterà Trento

Il tabellino

TOURS VB: El Graouì 11, Lomba, Loupias n.e., Nascimento Dos Santos 10, Chauvin n.e., Ventura, Toledo, Bruckert, Lemeur (L) 1, Wounembaina 8, De Oliveira Montes Da Silva 6, Rossard (L), Coric 3, Udrys 8. All. Henno

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar, Marchisio (L) n.e., Juantorena 21, Balaso (L), Leal 11, Rychlicki 12, Diamantini, Simon 6, De Cecco 1, Anzani 4, Falaschi, Hadrava, Yant. All. De Giorgi.

ARBITRI: Simonovic – Vinaliev.

PARZIALI: 25-21 (26’), 25-23 (31’), 25-23 (29’).

NOTE: Tours: bs 10, ace 2, muri 8, 57% in ricezione (35% perfette), 49% in attacco. Lube: bs

13, ace 4, muri 4, 49% in ricezione (22% perfette), 54% in attacco.