Volley, la CBF Balducci torna e vince nettamente

Il lungo stop non ha impedito alle ragazze di Paniconi di ripartire con un successo prezioso per il morale e classifica in serie A2. Brave tutte le maceratesi con Lipska top scorer e Peretti lucida in regia

MACERATA – Una CBF Balducci molto superiore alle attese è tornata in campo dopo un mese e mezzo dall’ultimo match, conquistando il successo pieno contro la Sorelle Ramonda Montecchio Maggiore. Prestazione convincente delle ragazze di Paniconi che volevano riprendere il cammino interrotto e tenere in scia le squadre che la precedono nel campionato di Serie A2 di volley.

A dispetto dei pochi allenamenti nelle gambe la squadra è piaciuta sia per l’atteggiamento mentale che per l’organizzazione di gioco con Lipska solito terminale offensivo insostituibile.

Coach Paniconi ha scelto di riportare la polacca nel ruolo di schiacciatrice in diagonale a Maruotti, preferendo Pirro a Renieri come opposta. Peretti era in regia perché il neo acquisto Galletti non può esordire. Martinelli ha vinto il ballottaggio con Rita in diagonale a Mancini. Bisconti è il libero. Nelle file ospiti coach Alessio Simone ha schierato Scacchetti in regia, opposta Mangani, Battista e Cagnin schiacciatrici, Bovo e Bartolini al centro, Imperiali libero.

Il primo doppio vantaggio è sul 11-9 per la CBF firmato Pirro ma Montecchio spinge al servizio e prima pareggia a quota 12 e poi sale 13-15 ma Macerata c’è. Peretti si affida alla sua polacca Lipska che si erge a protagonista chiudendo 25-23 con 8 punti nel set per la schiacciatrice.

Alla ripartenza la squadra di casa parte forte salendo 8-4 con i muri vincenti di Peretti e Mancini e poi l’ace di Maruotti. Macerata conserva tre punti di vantaggio senza eccessive difficoltà. Lipska con l’attacco e Martinelli a muro firmano il massimo vantaggio 15-9 e chiudendo senza problemi 25-19 con la firma di Martina Pirro. Nel 3’ set le ospiti partono più convinte ma già a metà set sul 13-10, dopo l’ace di Lipska, Montecchio è ancora nei guai. La Balducci mantiene il vantaggio e, in vista del traguardo. Maruotti piazza il terzo ace personale che regala il match point chiuso dalla top scorer Lipska per il 25-21 finale.

Per la formazione di Paniconi si tratta di un successo pesante per il morale ma anche per la classifica. Le maceratesi salgono a quota 12 punti a 3 punti di distacco dalle friulane Talmassons e Martignacco. Prossimo impegno: martedì 5 gennaio alle 17 contro Cuore di Mamma Cutrofiano, recupero della 7’ di ritorno.

Ecco il tabellino dell’incontro:

CBF BALDUCCI HR MACERATA – SORELLE RAMONDA MONTECCHIO M. 3-0

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili, Martinelli 5, Sopranzetti (L2), Giubilato, Renieri, Pirro 11, Lipska 22, Peretti 2, Mancini 7, Maruotti 12, Rita, Usberti, Bisconti (L1). All. Paniconi

SORELLE RAMONDA MONTECCHIO M.: Bovo 8, Battista 8, Monaco, Canton 1, Mangani 0, Covino 5, Scacchetti 1, Imperiali (L), Bartolini 6, Rosso, Cagnin 13. All. Simone.

ARBITRI: Dell’Orso e Somansino

PUNTEGGIO: 25-23 (24’); 25-19 (21’); 25-21 (23’)