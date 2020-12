La CBF Balducci è fuori dal tunnel

Per coach Paniconi è la fine di un incubo e l’inizio di un percorso denso di impegni nel quale la squadra potrà scalare la classifica. Si gioca martedì 5 gennaio in casa contro Cutrofiano.

MACERATA – Solo nei propri sogni la CBF Balducci poteva immaginare una ripartenza del proprio campionato tanto brillante.

Il successo nel recupero dell’ultima giornata di andata contro le Sorelle Ramonda Montecchio è una vittoria tanto preziosa quanto inaspettata soprattutto per le premesse del match.

La squadra di Paniconi non giocava un incontro dal 15 novembre e quasi tutte le sue atlete sono state colpite dal Covid-19. Con 4 allenamenti nelle gambe e il cambio di palleggiatore e Peretti in campo, la Balducci è piaciuta soprattutto per l’approccio convinto alla partita che le ha consentito di gestire bene il gioco vincendo il 1’ set probabilmente determinante nell’economia complessiva.

Per coach Paniconi è stata una grande soddisfazione. «Sono veramente contento, per la squadra, per la società, gli sponsor, i tifosi che soffrono a non poterci stare vicino. Avevamo chiesto di posticipare il match ma Montecchio ha preferito giocare e li capisco perché per loro vincere contro una squadra poco allenata era un’opportunità importante per rilanciarsi in zona salvezza. Gli è andata però male perché ha trovato una squadra pronta e aggressiva«.

La Balducci ha fatto corsa di testa tenendo alte le percentuali di ricezione grazie anche ad una scarsa incisività del servizio ospite, e consentendo a Peretti di orchestrare il gioco tenendo calde tutte le attaccanti senza sovraccaricare Lipska che di questa squadra è il terminale più importante.

Chance da titolare per Martina Pirro e l’ex Lardini si è fatta trovare pronta.

«Sono contento per lei – dice Paniconi a proposito dell’opposta – ed essendo stata una delle pochissime atlete a non aver avuto il Covid si è allenata sempre con costanza e impegno sfruttando l’occasione anche perché Renieri non è ancora pronta«.

Tra le promosse a pieni voti anche Ilenia Peretti che in regia ha condotto in gioco in attesa che il neo acquisto Galletti possa esordire cosa che potrebbe accadere già martedì 5 gennaio alle 17 quando la squadra tornerà in campo per recuperare il match non disputato contro Cutrofiano.

Il programma di allenamenti è intenso perché la squadra ha bisogno di ritrovare ritmo di gioco e condizione atletica.

«Giocheremo ogni 3 giorni e quindi lavoreremo sodo. Le ragazze riposeranno il 31 e 1 gennaio, mentre negli altri giorni allenamenti intensi fino all’incontro di martedì.

Di fronte si troverà una squadra di forti attaccanti e battitori micidiali, seconda in classifica e vogliosa di effettuare il sorpasso ai danni della Megabox Vallefoglia attuale capolista.