Volley, la CBF Balducci passa al tie break a Sassuolo

SASSUOLO – Alla fine vince Macerata ma non è stata una passeggiata. Due ore di partita combattuta su ogni pallone e un tie break dominato nella seconda parte dalla squadra di Paniconi.

Tutto come previsto, insomma, tra due squadre che hanno, ciascuna, un riferimento chiaro nel proprio gioco d’attacco, Lipska nella CBF, autrice di 27 punti e Antropova top scorer con 34 punti.

Sono partite meglio le ospiti, più concrete in rigiocata rispetto alle neroverdi 21-25 che nel secondo set hanno spinto di più e meglio col servizio prendendo vantaggio e carburando con la propria opposta 25-19. Il 3’ set vedeva Sassuolo scappare in avanti (16-12) ma la Balducci piazzava un parziale di (1-8) che portava il set dalla parte delle ospiti. Sassuolo non mollava, e con un controparziale andava al set point. L’ultimo strappo di 0-3 regalava il set alla squadra di Paniconi 24-26 senza demoralizzare l’avversario che anzi rimetteva il conto set in pari in un parziale senza molta storia 25-19.

Al tiebreak regnava l’equilibrio e al cambio campo era 7-8. Sassuolo finiva lì e il parziale di 1-7 chiudeva il match 8-15 e il match 2-3.

Per qualificarsi la CBF Balducci deve vincere con qualsiasi risultato. In caso di sconfitta da 3 punti passa Sassuolo, di sconfitta al tiebreak si giocherebbe il golden set. Sarà ancora grande spettacolo.

Sugli altri campi bene Vallefoglia, a sorpresa la sconfitta di Pinerolo a Marsala. Clamoroso il tonfo di Mondovì a Ravenna vincitrice della Poule Salvezza.

Green Warriors Sassuolo – CBF Balducci Macerata 2-3 (21-25; 25-19; 24-26; 25-19; 8-15)

Il quadro completo dei quarti:

Olimpia Ravenna – LPM Bam Mondovì 3-0

Soverato – Megabox Vallefoglia 1-3

Sigel Marsala – Eurospin Pinerolo 3-1

