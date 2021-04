Volley, CBF Balducci Macerata e Megabox Vallefoglia sconfitte al tie-break in trasferta

ROMA – Resta aperta e appassionante la lotta per le posizioni di vertice di serie A2 di volley femminile con due coppie a confrontarsi. L’Acqua e Sapone Roma, sotto 1-2 in casa contro la CBF Balducci Macerata, ha limitato i danni vincendo al tiebreak mantenendo due punti di vantaggio su Mondovì che ha battuto nettamente Soverato, 61 contro 59. La capolista ha due trasferte da giocare, domenica a Cutrofiano e poi a San Giovanni in Marignano mentre Mondovì ospita sabato le romagnole nell’ultimo incontro della propria Pool.

Alle spalle, con un punto conquistato in trasferta anche dalla Megabox Vallefoglia a Pinerolo, le marchigiane salgono entrambe a 53 ma, mentre Vallefoglia resta in Piemonte per giocare mercoledì a Mondovì per chiudere poi domenica prossima in casa contro Marsala, la CBF Balducci Macerata ha solo un incontro da dover ancora disputare, quello in trasferta di domenica prossima a Sassuolo.

Sui match di questa quinta giornata di ritorno, la Megabox dopo aver vinto mercoledì in casa contro l’Eurospin ha restituito il favore e, confermando l’equilibrio tra le due squadre, pur sotto 2-0 ha allungato il match al tiebreak perdendo poi 15-10 al quinto parziale. Pamio 20 punti.

La CBF Balducci Macerata è partita forte a Roma, battuta nei due precedenti tra Coppa e Campionato, andando avanti 0-1 e poi 1-2 cedendo alla distanza e subendo troppo la battuta delle romane. Lipska 23 punti top scorer del match.

Il quadro completo dei risultati della quinta giornata di ritorno della Pool Promozione

Acqua&Sapone Roma Volley Club – CBF Balducci HR Macerata 3-2

LPM BAM Mondovì – Volley Soverato 3-0

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Megabox Vallefoglia 3-2

Sigel Marsala – Cuore Di Mamma Cutrofiano 3-0

Green Warriors Sassuolo – Omag S.G. Marignano 3-0

Classifica: Roma 61, Mondovì, 59, CBF Balducci Macerata e Megabox Vallefoglia 53, Pinerolo 49, Marsala 46, Sassuolo 43, Cutrofiano 42, Soverato 40, S. Giovanni in M. 34