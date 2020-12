Volley, la CBF Balducci Macerata in campo al completo entro metà settimana

Dalla prossima settimana comincerà un periodo intensissimo di partite per le ragazze di Paniconi che hanno cinque incontri da recuperare (rimandati causa Covid) per allinearsi alle altre contendenti

MACERATA – La CBF Balducci HR Macerata è la squadra del campionato di volley serie A2 femminile ad aver giocato meno partite, appena 8 contro le 13 di quasi tutte le rivali.

Nell’anticipo di sabato avrebbe dovuto ospitare Cuore di Mamma Cutrofiano ma il Covid-19 ha costretto a rinviare anche questo match e per le ragazze di Paniconi è il quinto rinvio.

Tuttavia la notte sembra essere alla fine per la squadra del presidente Paolella. Con il tampone negativo le atlete dovranno sostenere nuovamente la visita di idoneità sportiva per poter tornare tutte in palestra, cosa che dovrebbe accadere giovedì 24 dicembre, dopo quasi un mese e mezzo.

L’ultima partita giocata dalla squadra è stata il 15 novembre a Martignacco. Da allora solo rinvii.

Il calendario propone il recupero di lunedì 28 dicembre in casa contro Sorelle Ramonda Montecchio Maggiore ma la partita è a forte rischio perché significherebbe dover giocare con un paio di allenamenti nelle gambe. Possibile che l’avversaria, Montecchio, inverta il recupero con Cutrofiano, oggi fissato per il 30 al 28 dicembre, così da dare un paio di allenamenti in più a Lipska e compagni per avere un minimo di amalgama. Per altro in quell’incontro, così come in quello contro San Giovanni in Marignano che invece si dovrebbe recuperare il 27 gennaio, in regia ci dovrà essere obbligatoriamente Peretti e non la neo arrivata Galletti perché rinviata prima che si aprisse la finestra di mercato.

Già fissato invece il recupero del match contro Cuore di Mamma Cutrofiano per il 5 gennaio a Macerata nel quale potrà esordire Giulia Galletti.

I cambi in regia non sono mai facili da assorbire a stagione in corso ma la società ha puntato su una giovane di sicuro interesse e con grandi margini di crescita. La palleggiatrice bolognese, classe ‘99, è arrivata a Macerata da qualche giorno portando in dote l’entusiasmo e l’esperienza maturata nei mesi di lavoro in Serie A1 a Busto Arsizio, pronta a mettersi a disposizione di coach Paniconi e ad integrarsi con le nuove compagne.