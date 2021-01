Volley, CBF Balducci Macerata che impresa: battuta la capolista

MACERATA – Comincia nel migliore dei modi il nuovo anno per la CBF Balducci che nel recupero della settima giornata supera al tiebreak la nuova capolista Cuore di Mamma Cutrofiano. Le salentine col punto conquistato hanno agganciato la Megabox Vallefoglia a 29 punti ma sono prime avendo perso un set in meno.

La CBF Balducci Macerata sale a quota 14 del campionato di serie A2, con 5 punti conquistati in 8 giorni grazie al successo odierno che ha bissato quello contro Montecchio di martedì scorso e dimostrando di poter giocare alla pari con la prima in classifica.

Lipska mvp ha giocato una partita straordinaria soprattutto nel finale.

In avvio Paniconi ha riproposto Peretti in regia e preferendo Renieri a Pirro come opposta mentre Carratù ha contato sulla cubana Simon, sull’ex Monteschiavo Quarchioni e sull’anconetana Menghi.

L’ace di Maruotti ha chiuso il set 25-20 con un parziale di 7-1 per le arancionere.

Nel secondo Macerata va al massimo vantaggio (18-13) ma il Cuore di Mamma recupera, annulla un set point e chiude sull’errore di Lipska (24-26).

Nel terzo set sul 6-7 esordisce Giulia Galletti in regia per Peretti che si accomoda in panchina col ghiaccio sul ginocchio. Brutta notizia per Paniconi che domenica giocherà uno scontro diretto a Talmassons senza poter schierare la nuova arrivata.

Cutrofiano fa corsa di testa ma Macerata è in scia. La Balducci allunga 20-16 con Maruotti protagonista. Il 22-18 lo firma Galletti, primo punto personale in maglia Balducci. Il pallonetto di Lipska chiude il set 25-19, primo ed unico punto del suo set.

Nel quarto set la CBF ha finito le energie e il set si chiude presto 11-25.

Anche nel tie-break le ospiti guidano. Al cambio di campo è 6-8. La Balducci si affida a Lipska che regala il successo insperato 15-12.

Ecco il tabellino:

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 0, Martinelli 7, Sopranzetti (L2), Galletti 1, Giubilato 0, Renieri 1, Pirro 3, Lipska 27, Peretti 2, Mancini 7, Maruotti 17, Rita 1, Bisconti (L1). All. Paniconi

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO: Ferrara (L1) Tarantino, Avenia 3, Marra, Panucci 8, Quarchioni 15, M’Bra 5, Castaneda Simon 27, Mengi 9, Rizzieri, Salviato, Morciano, Caneva 5, Gorgoni.All. Carratù

Arbitri: Proietti e Cruccolini

Risultato: 25-20 (28’); 24-26 (29’); 25-19 (26’); 11-25 (21’); 15-12 (17’)

Note: Macerata: bv 4 bs 11 muri 11; Cutrofiano: bv 4 bs 15 muri 11.