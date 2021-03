Volley, la CBF Balducci Macerata batte Mondovì anche in campionato

MACERATA – Ancora un successo consecutivo per la CBF Balducci Macerata, è il numero 12 e ancora una volta contro una big come la capolista Mondovì, già superata domenica in Coppa Italia.

Tra Coppa e Campionato (serie A2), tolta Pinerolo, ha battuto tutte le big di questo torneo e non intende smettere di stupire. In vantaggio 2-0, le ragazze di Paniconi hanno anche fallito 4 match point nel terzo set, cedendo al quinto set point.

Rimessa la barca in linea di galleggiamento la LPM Mondovì ha fatto vedere perché è la prima della classe finora. Quarto set di alto profilo e quinto col vento in poppa prima di infrangersi ancora una volta sulla strepitosa prova a muro delle ragazze di Paniconi capaci di metterne a segno 22 di cui 7 firmati Mancini. Clamorosa la prova del libero Bisconti, premiata giustamente come mvp del match e la solita Lipska autrice di 32 punti alla quale ha difettato solo un po’ di continuità.

Fin dall’avvio è partita vera: brava Macerata a non sentirsi appagata dopo aver alzato il trofeo domenica a Rimini e matura Mondovì a non subire il contraccolpo psicologico della Coppa sfumata.

Con questo successo la CBF supera Cutrofiano e aggancia Pinerolo a quota 38 in 4’ posizione.

Domenica 21 marzo alle 17 arriverà l’Acqua e Sapone Roma battuta ai quarti di finale di Coppa Italia al tiebreak, anticipando il turno infrasettimanale di mercoledì perché la Green Warriors Sassuolo che avrebbe dovuto ospitare la Balducci domenica, ha dei casi di positività.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – LPM BAM MONDOVI 3-2

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 9, Martinelli 9, Sopranzetti (L2), Giubilato, Renieri 17, Pirro, Lipska 32, Peretti 3, Mancini 17, Maruotti 2, Rita, Galletti, Bisconti (L1). All. Paniconi

LPM BAM MONDOVI: Taborelli 7, Scola 4, Midriano, Bonifacio 6, Mazzon 13, De Nardi (L), Hardeman 14, Bordignon, Molinaro 16, Tanase 21, Mandrile, Serafini. All. Delmati

Arbitri: Merli e Toni

Risultato: 25-23 (26’); 25-18 (24’) 29-31(32’); 24-26 (30’); 16-14 (20’)

Note: Macerata: bv 6 bs 8 muri 22; Mondovì: bv 3 bs 12 muri 14. Mvp Bisconti.