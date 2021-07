Volley, la CBF Balducci chiude il roster per la prossima serie A2

MACERATA – Mancavano due tasselli al mosaico pensato e realizzato dal direttore sportivo Maurizio Storani e da coach Luca Paniconi per la nuova Cbf Balducci Macerata, versione 2021-22.

La squadra, capace di realizzare il record di 14 vittorie consecutive e riportare nelle Marche la Coppa Italia di serie A2, avrà un volto completamente nuovo.

Gli ultimi due innesti sono l’opposta Federica Stroppa, classe 1997, alla prima esperienza in serie A2 dopo le stagioni di serie B1 e la schiacciatrice Alice Gasparroni, classe 2001, anconetana.

«È davvero tanta la voglia di misurarmi in A2 perché non l’ho mai fatta e voglio così sfidare me stessa – ha detto Stroppa – però non mi aspettavo la chiamata della squadra maceratese che ha ottenuto ottimi risultati». Sarà la vice dell’israeliana Malik e finora ha sempre giocato in B1 a Offanengo e, nell’ultima stagione a Costa Volpino (BG). «Darò il 101% per dimostrare innanzitutto a me stessa che posso stare in questa categoria e per ritagliarmi degli spazi. Sono serena e molto motivata».

Esordio nella categoria anche per Alice Gasparroni dopo le esperienze in B2 alla Conero Planet e in B1 alla Pieralisi Jesi. Schiacciatrice tecnica, completa, farà esperienza alle spalle di Fiesoli, Michieletto e Ghezzi.