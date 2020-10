Partita contro pronostico per la squadra di Paniconi ospite dell'imbattuta prima della classe con le marchigiane Quarchioni e Menghi tra i punti di forza. L'obiettivo è fare punti per muovere la classifica

MACERATA – Dopo la prima sconfitta interna stagionale per mano di Ravenna, la CBF Balducci HR Macerata ha in calendario l’avversario più ostico.

La capolista del campionato di serie A2, Cuore di Mamma Cutrofiano, è una squadra allenata da un ottimo tecnico come Antonio Carratù, ha individualità interessanti come l’ex Caserta Castaneda che tuttavia non è entrata ancora in sestetto perché l’ex tecnico dell’Accademia Benevento sta ottenendo molto da Panucci, dalla marchigiana Giorgia Quarchioni e da M’Bra. La squadra è imbattuta in campionato e guida la classifica con 13 punti. L’altra marchigiana del roster è l’esperta centrale Sara Menghi, anch’essa titolare.

Il sodalizio salentino è una squadra a trazione offensivo mentre in ricezione qualcosa concede agli avversari e quindi la battuta è quel fondamentale che nelle ultime due partite per la Balducci è stato positivo solo a fase alterne ma che a Cutrofiano può fare la differenza

Si gioca domenica alle 17, dirigono Morgillo e Autuori.

Paniconi avrà di nuovo a disposizione Pirro anche se il suo impiego in sestetto è improbavile. In alternativa le arancionere potrebbe schierarsi con l’assetto di queste ultime uscite con Lipska opposta e Maruotti e Pomili a giocare da schiacciatrici. Fare punti diventa essenziale anche in ottica classifica per non lasciare scappare la zona playoff da cui oggi, con 6 punti, Lancellotti e compagne sarebbero fuori.

«Sicuramente troveremo una squadra in grande fiducia – dice il tecnico della CBF Balducci – e questo è un aspetto importante che porta la squadra a fare sempre di più rispetto alla somma delle qualità individuali. Credo che abbiamo, nonostante il momento, quello che serve per farci giocare una partita che ci permetta di fare il salto di qualità. Ne sono convinto e sono certo che, se la squadra porterà domenica quello che ha dimostrato in allenamento in settimana, domenica potrebbe essere un momento importante della nostra stagione».

La diretta streaming sarà curata dalla piattaforma LVF TV (www.lvftv.com/home/), in audio sarà disponibile la cronaca live di Radio Studio 7, al link www.radiostudio7.net e sul canale 611 del digitale terrestre delle Marche (solo audio).