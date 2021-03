Volley, troppa Nef Osimo per la Sampress Loreto. Il derby è senzatesta

OSIMO- Game, set e match. La Nef Osimo Volley piega con un netto 3-0 la Sampress Nova Volley Loreto nel derby di Serie B prendendosi la copertina di giornata. I ragazzi di Roberto Masciarelli confermano i favori dei pronostici dominando sotto vari punti di vista gli avversari apparsi ancora in ritardo rispetto ai dirimpettai. Per Gagliardi e soci si tratta del primo successo al PalaBellini, benaugurante in ottica seconda fase. Per la truppa di coach Giannini confermate le difficoltà delle giornate precedenti ma da segnalare c’è comunque il sussulto del terzo set terminato 27-25.

«Abbiamo preparato questa sfida nel migliore dei modi durante la settimana – ha dichiarato a fine gara il capitano osimano Amedeo Gagliardi – Il nostro obiettivo da lunedì era quello di provare a vincere visto che, dopo la buona prestazione a Potenza Picena, ci meritavamo qualcosa in più. Oggi ci siamo riusciti e devo dire che nella correlazione di muro-difesa siamo andati molto forte e siamo molto contenti di tutto ciò. Si tratta della nostra prima vittoria al PalaBellini però ci dispiace che non ci sia il nostro pubblico, perchè avremmo voluto festeggiare con loro, ma siamo contenti di esserci sbloccati anche in casa».

LA NEF OSIMO – SAMPRESS LORETO 3-0 (25-14; 25-17; 27-25)

LA NEF OSIMO: Valla 10, Schiaroli, Gamberini, Carletti, Iachini, Polidori 13, Paolucci 7, Gagliardi 1, Carrer, Uncini, Stella 21, Silvestroni 7, Molari 1 All. Masciarelli

SAMPRESS LORETO: Sarnari 1, Ferri, Carletti, Stoico 4, Torregiani 1, Alessandrini 5, Medici 1, Palazzesi 8, Coppari, Dignani, Mangiaterra, Vignaroli 4, Atzeni, Nobili 1 All. Giannini

Arbitri: Chiara Mochi e Giulia Natalini