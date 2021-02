Volley, arriva anche la settima sinfonia della Med Store Macerata

Settimo successo consecutivo per i maceratesi di coach Adriano Di Pinto che adesso salgono al terzo posto in classifica. A farne le spese è stato il San Donà di Piave

MACERATA- Non si ferma più la Med Store Macerata Volley di coach Adriano di Pinto che, nel campionato di volley di Serie A3, centra di gran carriera la settima vittoria consecutiva.

A farne le spese un Volley Team San Donà di Piave apparso lento e impreciso, troppo poco per contrapporsi allo strapotere della formazione di casa che sale inesorabilmente al terzo posto in graduatoria. Margutti e Dennis fanno praticamente quello che vogliono trascinando i compagni ad un’altra vittoria che adesso assume il sapore della consapevolezza dei propri mezzi. Domenica, con la capolista Motta di Livenza, servirà centrare la maturazione definitiva. Per capire se Macerata può davvero sognare fino in fondo.

MED STORE MACERATA – VOLLEY TEAM SAN DONA’ DI PIAVE 3-0

PARZIALI: 25-15, 25-17, 25-12.

Durata set: 24’, 24’, 18’. Totale: 66’.

MED STORE MACERATA: Snippe, Pasquali 3, Calonico 5, Pahor, Cordano, Dennis 12, Margutti 13, Ferri 7, Monopoli 4, Pizzichini 6, Gabbanelli, Valenti. NE: Rkisina, Princi. Allenatore: Di Pinto.

VOLLEY TEAM SAN DONÀ DI PIAVE: Palmisano 2, Bomben 3, Cherin 5, Busato 2, Zotta 2, Mignano, Dietre, Esposito 4, De Santis 11, Bassanello. NE: Scita, Santi. Allenatore: Bertocco.

ARBITRI: Toni e Merli.