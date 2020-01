Volley, la Conero Planet verso il derby con il Corridonia

In serie B2 le doriche sono ferme all'ultimo posto. Bacaloni: «Penso che se giocheremo come dimostrato di saper fare nei giorni scorsi potremo fare bene e guadagnare i primi punti anche in trasferta»

ANCONA– La prima parte di campionato non è stata certo ricca di soddisfazioni, almeno guardando la classifica di serie B2/G, per la Conero Planet Volley Ancona.



Le ragazze anconetane di coach Nicola Bacaloni hanno chiuso il 2019 all’ultimo posto con soli tre punti all’attivo. L’obiettivo salvezza, distante sette lunghezze, non è facile da raggiungere ma non per questo il trainer dorico vuole rinunciare a combattere.

«Il nostro compito è proseguire il lavoro giorno per giorno e partita dopo partita senza guardare troppo alla classifica o all’avversario di turno. Le ragazze sono un gruppo coeso e lavorano sodo. Fare così bene a Imola (la Conero Planet ha disputato un torneo under 18 ndr) ci ha dato certezze anche tecniche. Il contorno invece un po’ mi preoccupa, a partire dalla difficoltà nell’organizzare allenamenti e partite dopo la defezione del Palasabbatini», ha detto Bacaloni.

Sabato 14 gennaio (alle 21), a Corridonia, la squadra tornerà in campo e coach Bacaloni chiede personalità e carattere: «A noi servono punti. Penso che se giocheremo come dimostrato di saper fare nei giorni scorsi potremo fare bene e guadagnare i primi punti anche in trasferta».