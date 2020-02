Conero Planet, coach Cerusico soddisfatta nonostante la sconfitta

ANCONA- Nonostante il pesante 3-0 subito dal Volley Team Bologna, la trasferta della Conero Planet Ancona non è stata tutta da buttare. Questa è l’idea di coach Raffaella Cerusico che, dopo essere subentrata a Nicola Bacaloni la scorsa settimana, ha (ri)esordito nuovamente alla guida delle giovani anconetane: «Di fronte avevamo un avversario come il Volley Team Bologna che è una squadra in serie positiva da 10 partite e che punta ai playoff, quindi non il più morbido da affrontare. A me interessava l’atteggiamento della squadra ad affrontare le difficoltà ed a trovare soluzioni come gruppo e non individualmente».

Con l’emergenza Coronavirus adesso l’interrogativo è capire quando si tornerà definitivamente in campo: «C’è tanto da lavorare e lo faremo compatibilmente con le difficoltà logistiche ma le ragazze hanno grande passione e disponibilità e le ho viste determinate a chiudere bene la stagione raggiungendo gli obiettivi che abbiamo ben chiari».