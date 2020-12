Volley A3, una gagliarda Med Store vince al tie-break con Trento

TRENTO- Cuori, muscoli e sudore. Con queste prerogative la Med Store Macerata si impone 2-3 nella tana dell’Unitrento centrando la prima vittoria stagionale nel campionato di Serie A3 di volley. La formazione di coach Adriano Di Pinto, a differenza delle ultime uscite, mostra carattere e vigore rialzandosi anche nei momenti di difficoltà del match. Tutti i set sono stati giocati punto a punto facendo registrare un andamento di 0-1, 1-1, 1-2, 2-2 a testimonianza del grandissimo equilibrio intercorso nel rettangolo di gioco. A livello individuale particolarmente sugli scudi Snippe, che aveva parlato da leader in settimana, e Ferri. Entrambi si sono presi letteralmente sulle spalle i compagni trascinandoli ad un successo determinante per il presente e per il futuro.

UNITRENTO – MED STORE MACERATA 2-3

PARZIALI: 20-25, 25-23, 22-25, 25-22, 12-15.

Durata set: 25’, 31’, 25’, 28’, 19’. Totale: 128’.

UNITRENTO: Cavasin, Bristot 1, Pol 7, Pizzini 2, Magalini 23, Simoni 14, Bonatesta 15, Acuti 17, Lambrini, Coser 1, Bonizzato, Dell’Osso. NE: Depalma, Marino. Allenatore: Conci.

MED STORE MACERATA: Snippe 20, Pasquali 6, Calonico 13, Cordano, Margutti 12, Ferri 22, Monopoli 1, Princi, Pizzichini, Gabbanelli, Valenti. NE: Pahor, Risina. Allenatore: Di Pinto.

ARBITRI: Nava e Armandola.