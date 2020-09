Volley, test indicativo per Videx Grottazzolina e Med Store Macerata

La compagine maceratese ha disputato una buona amichevole. Positiva la prova di Snippe che ha subito fatto vedere cose importanti in vista dell'esordio in campionato

GROTTAZZOLINA- Videx Grottazzolina e Med Store Macerata iniziano a mettere importanti minuti sulle gambe in vista del prossimo campionato di Serie A3 2020-2021. Nel test andato in scena nell’ultimo weekend, le due squadre hanno giocato per ampi tratti una buonissima pallavolo pagando dazio nel finale ai normali carichi della preparazione.

Per la cronaca la Videx si è aggiudicata i tre parziali con i risultati di 22-25, 25-22, 25-23 e 25-15. Fatta eccezione per l’ultimo blocco, l’equilibrio ha caratterizzato tutta la gara offrendo indicazioni molto incoraggianti per i entrambi i tecnici.

A livello individuale vanno segnalate le prove più che positive di Vecchi e Starace (23 palloni messi a segno dallo schiacciatore campano) sulla sponda locale e di Snippe per quanto riguarda gli ospiti. Quest’ultimo, nonostante una fase di lavoro che lo dovrà portare al top della forma nel più breve tempo possibile, ha già fatto intravedere gran parte dei suoi numeri assolutamente rari in una categoria come la Serie A3.

In merito al calendario, visto che le due squadre sono state suddivise in gironi differenti, la Videx Grottazzolina esordirà in casa il 18 ottobre contro Modica mentre la Med Store Macerata, sempre il 18/10, sarà di scena sul campo del Portomaggiore.