Biancorossi di scena in terra emiliana per rialzare subito la testa dopo lo 0-3 subito contro la Reggiana capolista

Reagire subito alla sconfitta della scorsa settimana contro la Reggiana. Nonostante l’avversario avuto di fronte domenica fosse fuori portata, e lo dimostra la classifica che vede la formazione emiliana sempre più capolista e ancora imbattuta, alla Vis non è andato giù il pesante passivo (0-3) e la battuta d’arresto dopo una buona striscia di risultati utili consecutivi.

Alla vigilia della sfida contro il Modena ha parlato l’allenatore della Vis Marco Banchini. «In settimana abbiamo rivisto la partita con la Reggiana e siamo consapevoli del fatto che non siamo stati dominati da loro – ha detto Banchini – la reazione dei ragazzi in questi giorni di lavoro c’è stata ed è importante. Domani affronteremo una gara non facile dove l’aspetto emotivo potrà fare la differenza ma non solo quello».

«Il Modena viene da 5 vittorie consecutive ed è un avversario diverso da quello affrontato in coppa prima dell’inizio del campionato – ha continuato Banchini – hanno una rosa di primissimo livello con giocatori importanti e che garantiscono un certo equilibrio».

Intanto notizia positiva in casa Vis è il reintegro di Tonso che potrebbe essere anche della partita.