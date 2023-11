Vince ancora la Stilcasa Costruzioni Falconara che aggancia il podio

FALCONARA MARITTIMA – Sorride di nuovo la Stilcasa Costruzioni Falconara che vince ancora e aggancia il terzo posto della classifica. Le ragazze guidate da Giulia Domenichetti, dopo aver battuto Montesilvano e Royal Lamezia, conquistano la loro terza vittoria consecutiva. Esultano le falchette al PalaBadiali al termine della sfida vinta con il Pelletterie (3-1) nel settimo turno di campionato.

Pronti via e dopo 6 minuti e 40 secondi di gioco le padroni di casa hanno l’occasione per portarsi in vantaggio. Elpidio si presenta dal dischetto ma il suo tiro finisce sul palo. Due minuti e mezzo più tardi però Pasos, nel tentativo di anticipare Praticò, colpisce il pallone beffando il proprio portiere. E’ 1-0 per la Stilcasa che continua comunque ad attaccare. Al 12′ infatti Boutimah salta un’avversaria e calcia all’angolino trovando il gol del raddoppio.

Nella ripresa le ragazze col falco sul petto rientrano in campo desiderose di chiudere il match il prima possibile. Al 4′ la stessa Boutimah triangola con Soldevilla e, dopo la ribattuta dell’estremo difensore, fa 3-0 in mezza rovesciata. Doppietta per lei e prestazione straripante. Il Pelletterie segna a 6′ dal termine con Maione che accorcia per il definitivo 3-1.

Un successo importante per la Stilcasa, brava nel raggiungere il podio della classifica agguantando il Molfetta (battuto dalla capolista Bitonto). Terza vittoria di fila per le falchette che possono continuare a volare.

Tabellino Stilcasa Costruzioni Falconara-Pelletterie 3-1

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Gregori, Praticò, Pirro, Pesaresi, Kubaszek, Brugnoni. All. Domenichetti.

PELLETTERIE: Romeo, Gomez, Queiroz, Brandolini, Hannula, Luotonen, Maione, Aterini, Pasos, Teggi, Diodato, Bianchi. All. Presto.

RETI: p.t. 9’55” aut. Pasos (F), 12′ Boutimah (F), .s.t. 3’35” Boutimah (F), 13’43” Maione (P).