Vigor Senigallia, Zammarchi brilla con due gol: «Siamo ripartiti con il piglio giusto»

SENIGALLIA – È stato il trascinatore della Vigor Senigallia nell’ultima vittoria di domenica scorsa sul campo del Termoli, firmando la sua prima doppietta in maglia rossoblù. Andrea Zammarchi, giovane attaccante classe 2000, ha iniziato il nuovo anno con una marcia in più. «Sono molto contento per i gol e per la vittoria – spiega – siamo ripartiti con il piglio giusto dopo le feste ed era molto importante per noi riprendere dove c’eravamo fermati».

Domenica allo stadio Bianchelli di Senigallia arriva il San Nicolò Notaresco, squadra che staziona a metà classifica nel Girone F di Serie D, da prendere con le molle visto anche il precedente dell’andata che terminò con un rocambolesco 4-4. «Sarà una partita complicata contro una squadra che gioca bene – spiega Zammarchi – noi stiamo lavorando forte come tutte le settimane per essere pronti».

Nonostante la giovane età, il curriculum di Andrea Zammarchi è già di altissimo livello: 14 presenze in Serie C con la Recanatese durante la scorsa stagione, a cui si sommano le esperienze con Cesena, Campobasso, Roma City, Tolentino e, per ultima, quella con l’Alma Juventus Fano. Arrivato lo scorso mese di novembre alla corte di mister Clementi, il nuovo attaccante rossoblù può essere l’arma in più per il girone di ritorno. «Qui a Senigallia mi trovo bene – spiega – e mi sono messo subito a disposizione per entrare nei meccanismi della squadra. Speriamo di continuare così, pensando gara per gara, poi faremo i conti alla fine».

Anche la Sambenedettese ha una nuova freccia al suo arco: si tratta dell’attaccante classe 1990 Diego Fabbrini, che si lega ai rossoblù fino a giugno 2025. Oggi l’annuncio della firma, dopo il mancato arrivo di Daniel Giampaolo.

Attaccante di esperienza, Fabbrini vanta 165 presenze e 20 gol tra Serie A, Coppa Italia Tim, Serie B e C, 18 presenze e 3 gol tra Champions League ed Europa League. 95 presenze e 13 gol tra FA Cup, Championship e Carabao Cup ed altre 75 presenze e 12 gol tra SuperLiga rumena e Segunda División spagnola, oltre a 35 gettoni azzurri e 3 gol tra Nazionale Italiana di Calcio e le selezioni giovanili.