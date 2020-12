Vigor Senigallia, il vicepresidente Frulla: «Il settore giovanile ha risposto presente»

Il dirigente rossoblu traccia il punto sulla situazione emergenza sanitaria. Non manca un plauso allo staff tecnico che continua a svolgere regolarmente le attività

SENIGALLIA – L’entusiasmo e l’infinita esperienza di Rino Frulla, vicepresidente della F.C. Vigor Senigallia – Scuola Calcio Vigorina nonché coordinatore storico e attuale di tutto il settore giovanile rossoblu. «In un periodo così difficile, il settore giovanile ha risposto presente e ne siamo molto contenti». Esordisce così Frulla, specificando che le nuove normative non hanno sicuramente frenato l’energia dei tanti tesserati in casa Vigor e dei rispettivi istruttori.

E prosegue: «Circa il 90% delle famiglie sta continuando a far allenare i propri ragazzi, le condizioni meteorologiche al momento sono dalla nostra parte ed è un fattore molto importante ora che non si possono fare le docce».

Non manca un plauso ai tecnici del settore giovanile rossoblu: «È stato abbastanza facile adeguarsi alle nuove metodologie di allenamenti indicate. Con un po’ di ingegno, la tanta dedizione e voglia di fare del nostro staff tecnico abbiamo cercato di rendere le sedute istruttive e allo stesso tempo divertenti, evitando di tramutarle in momenti di noia».