Vigor Senigallia, sono ripartite le sedute di allenamento al Bianchelli

SENIGALLIA – Di nuovo in campo la Vigor Senigallia. Ieri – martedì 12 gennaio -, i rossoblu si sono riuniti allo stadio Bianchelli.

Vi abbiamo raccontato in queste settimane, tramite le tante testimonianze dei componenti del mondo Vigor, quanta nostalgia di calcio giocato circolava nel sodalizio di patron Franco Federiconi.

Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità è stato compiuto appunto ieri, quando mister Aldo Clementi, lo staff tecnico e la squadra hanno svolto la prima seduta d’allenamento del 2021, nel rispetto ovviamente di tutte le normative vigenti.

Stessa sorte per la categoria Juniores. Anche i baby rossoblu sono ripartiti con le attività. Allenamenti individuali ovviamente per entrambi i gruppi che però sono stati svolti in compagnia, fattore più che mai gradito in un periodo come questo.

Proprio il numero uno della Vigor Federiconi ha commentato così il restart: «In attesa di decisioni da parte degli organi competenti, su quando e se ci sarà la possibilità di ricominciare il campionato, proviamo a rimetterci in movimento per farci trovare pronti. Vogliamo dare un segnale a tutto l’ambiente, nella speranza che decidano di far ripartire l’Eccellenza».