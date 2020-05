La Vigor Senigallia sfida Ternana, Spal e Perugia… Dopo gli allenamenti, ora le partite online

La quarantena sta tenendo tutte le squadre di calcio d’Italia lontane dai campi, ma la società senigalliese trova sempre la valida alternativa per non far annoiare i suoi tesserati più giovani

La Vigor Senigallia se la gioca e si confronta con tre importanti società del panorama calcistico nazionale: la Spal che milita in Serie A, il Perugia in Serie B e la Ternana in Serie C. Davvero bello per il club rossoblu potersi confrontare con realtà così importanti, anche se ovviamente a distanza, viste le restrizioni per Coronavirus.

Dopo le videolezioni è infatti arrivato il momento della “partita” per i ragazzi di mister Nicolò Canonici. Insieme ai blasonati club Spal, Perugia e Ternana sono stati organizzati incontri ludici da casa. Qualche settimana fa la Vigor aveva lanciato le videolezioni via social per i ragazzi classe 2009-2010, cosa molto apprezzata dai baby rossoblu e dai loro genitori, ma ora la società ha fatto un passo in più.

I ragazzi sono stati invitati a un confronto virtuale dai pari età della polisportiva Ternana del mister Matteo Boscarini: «I 2009 e 2010 stanno vivendo una doppia esperienza: da un lato continuiamo con le esercitazioni, esercizi tecnici con gli step di difficoltà che aumentano ogni settimana, lavorando sulla tecnica e la coordinazione, dall’altro la bella avventura della Funino Challenge Cup, una serie di sfide ludiche tre contro tre».

Si tratta di una serie di prove nelle quali i ragazzi, divisi in gruppi di tre si confrontano in amicizia con altre realtà come appunto Ternana, ma anche Spal e Perugia, oltre ad altre realtà già incontrate quest’anno. Una sfida che prosegue anche questa settimana. Palleggi, abilità tecniche, quiz sul mondo del calcio nazionale. Lo scopo di questa iniziativa puramente ludico-aggregativa, per dare ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze nonostante il momento e continuare a fare gruppo. Non a caso ogni videochiamata si conclude con i gruppi che creano insieme una canzone e la cantano: sviluppare la sfera socio-affettiva è fondamentale.

Molto soddisfatto il tecnico della Vigor Nicolò Canonici: «Oltre ad essere un’iniziativa simpatica e stimolante, riavvicina i ragazzi a quella tensione e adrenalina che una gara ti fa vivere. Anche questo è motivo di sviluppo per i giovani calciatori».

Per la cronaca, nella prima giornata i rossoblu hanno chiuso le sfide vincendo 3-1 «ma il vero vincitore è stato il divertimento – aggiunge Canonici –, con tutta la squadra connessa alla webcam a fare il tifo per i loro compagni aspettando di scendere in campo fra qualche giorno e tornare al calcio vero prima possibile».