Vigor Senigallia scatenata: dopo Paradisi, ecco Matteo Baldini

SENIGALLIA – Che mercato della Vigor Senigallia. Il sodalizio di patron Franco Federiconi dopo l’annuncio di Paradisi, comunica di aver raggiunto l’accordo anche con Matteo Baldini.

Il centrocampista classe 1998 di Marzocca andrà a rinforzare la squadra allenata da mister Aldo Clementi. Baldini è cresciuto e sbocciato nelle giovanili del Fano passando poi al Fabriano Cerreto, dove colleziona oltre 50 presenze in due anni, il primo in Serie D, il secondo in Eccellenza. Non male il bottino di gol: 4 in 31 match. L’estate 2019 passa al Marina, restando in Eccellenza fino allo stop del campionato a 7 turni dal termine. Sino a quel momento le aveva giocate tutte: 23 partite e altri 4 gol, che confermano la sua buona verve realizzativa. Resterà al Marina anche la stagione scorsa, quella appena conclusa, ma con la non iscrizione in Eccellenza del club, ad Aprile si accasa per due mesi in Serie D, al Montegiorgio, pur restando di proprietà del Marina stesso.

Ed eccolo ora alla Vigor Senigallia. Un ottimo rinforzo per i rossoblu che a quanto pare vogliono regalarsi una stagione da protagonisti assoluti e che a breve potrebbero annunciare anche Luca Bartolini, esterno difensivo ex Anconitana.